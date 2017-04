Helada en Rioja: «Esta noche se ha perdido mucho dinero»

Con gestos serios y pocas ganas de conversación pasaron la mañana de ayer los agricultores de Rioja Alta. Y las pocas palabras que cruzaban era para preguntarse los unos a los otros por los efectos de la fuerte helada de la noche anterior y que muchos temen que haya dejado importantísimos daños en esta zona y en Rioja Media.

la helada Una helada tardía pone en jaque al viñedo de La Rioja Alta y Alavesa

«En una semana veremos el alcance real, pero esto no pinta nada bien», admitía cabizbajo el viticultor y cerealista de Alesanco, Darío Marín. Acudió a primera hora a su viña en las afueras de la localidad riojalteña y se llevó un susto morrocotudo. Otras veces el hielo se había cebado con sus cepas de tempranillo, «pero a corros. Esta vez se lo ha llevado todo», afirmó en una primera evaluación del siniestro. Y es que se topó con una estampa de sarmientos truncados y hojas, hasta ayer de un verde intenso, y ahora lacias y que se iban ennegreciendo a medida que transcurrían las horas y recibían la luz del sol. De ahí que hasta dentro de unos días no conocerá la dimensión exacta de los estragos ocasionados por el hielo.

Las agradables temperaturas de las últimas semanas habían propiciado que la vid estuviera «muy adelantada» para este tiempo en la zona; hasta el punto de que ya había comenzado a espergurar. «Si hubiera cogido una yema pequeña quizá hubiera podido rebrotar, pero estando tan avanzada...», vaticinaba con desazón. Para él, el daño causado por la helada es «el remate». «Con la sequía la mitad de la cosecha del cereal se habrá perdido y ahora esto».

Servando San Martín se acordaba ayer en Alesanco de los «más de 90.000 kilos de uva» que el Consejo Regulador le obligó a tirar en el 2016. «Este año me hubieran venido bien», le confiaba a su amigo Florentino Martínez. «El hielo lo ha arrasado todo» en su viñedo situado ya en el término de Cirueña. Las cepas no exhibían ningún follaje. «Duermo más tranquilo porque soy de los pocos que aseguran, pero me gusta cortar uvas y la campaña venía buena», lamentó.

También para la pera en Albelda de Iregua, «pero donde le ha dado fuerte está prácticamente perdido», reconocía el presidente de la cooperativa local, Daniel Gómez. A Gómez y a más fruticultores les podía ayer la inquietud y salieron al campo para comprobar los estragos del siniestro, pese a que Albelda celebraba el 'día grande' de sus fiestas patronales. El presidente de la cooperativa indicó que se puede aplicar algún tratamiento al peral, aunque éstos no suelen ser muy eficaces tras una helada así. «Esta noche (por la de ayer) se ha perdido mucho dinero», resumía a modo de epílogo el agricultor albeldense, Luis Martínez.