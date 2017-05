La inspección de campo confirma los daños de la helada, agravados por el sol del viernes

Las inspecciones en campo de los servicios técnicos del Consejo Regulador están comprobando la gravedad de los daños causados por la helada del pasado jueves que ya temían, por otra parte, los viticultores: «Estuvimos el mismo viernes viendo viñedos y también durante todo el martes y las inspecciones confirman que la helada fue muy severa y que los daños son muy importantes», apunta Pablo Franco, director técnico del Consejo Regulador.

Los principales destrozos no son consecuencia de la intensidad de las frías temperaturas, sino más bien del largo tiempo en que se mantuvieron los viñedos bajo cero: «Fue una helada por irradiación, por la pérdida de calor en el suelo, pero no se pueden hacer de momento estimaciones con precisión ya que, si bien hay zonas afectadas hasta en un 90%, hay otras en que en una misma parcela podemos ver cepas muy dañadas y otras que no lo están».

Las circunstancias se unieron de forma adversa y es que el adelanto de la brotación ha provocado que los daños en la planta hayan sido como lo hubiera hecho una fuerte helada de mediados de mayo. La sequía arrastrada durante todo el invierno hace temer que los segundos brotes nazcan con una fuerza limitada y, además el sol del viernes pasado (tras las temperaturas bajo cero de la madrugada) y las altas temperaturas terminaron de rematar la 'faena': «Cuando el deshielo de los pámpanos es muy rápido, como sucedió el viernes con el sol, se queman completamente y se ven más afectados todavía los tejidos de la planta», explica Pablo Franco. «Yo jamás había visto algo así y, aunque todavía es pronto para hacer un balance más o menos riguroso, sí que podemos hablar de una helada muy severa e histórica».

En este sentido, de momento ni la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja ni la Diputación foral de Álava ni el propio Consejo Regulador han avanzado partes capaces de concretar los daños por comarcas, toda vez que es necesario esperar unos días para ver cómo reaccionan las plantas. «Vamos a tener pérdida de producción, pero es pronto para hacer cualquier tipo de estimación», apunta el director técnico del Consejo Regulador. Franco, en cualquier caso, tiene claro que la campaña será muy difícil, incluso «heroica»: «La gestión del viñedo va a ser complicada, con más costes y trabajo, pero en Rioja hay viticultores y viñedos mejor preparados que en ningún sitio».

«Mejor dentro de Rioja»

La Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (Abra) se planteó el martes solicitar la declaración de «zona catastrófica» para los municipios más afectados, según informa la agencia Efe, mientras que el PP vasco reclamó a la diputación foral ayudas fiscales a los viticultores afectados: «Esto demuestra la importancia de continuar dentro de la DOC Rioja, ya que se trata de un paraguas para afrontar situaciones como pueden ser las perdidas ocasionadas por factores meteorológicos», aseguró el PP. Los populares pidieron en este sentido al Gobierno vasco que «aproveche su situación dentro del Consejo Regulador y plantée un incremento de producción y rendimiento a aquellos productores con mayores pérdidas».