El arte único del ensamblaje

La Asociación del Barrio de la Estación y la Universidad de La Rioja organizaron el lunes el 'Taller de Ensamblaje de Vinos Pedro Ballesteros MW', dirigido a estudiantes del Grado de Enología de la UR, que contó con la participación del único 'Master of Wine' español y los enólogos Agustín Santolaya (Bodegas Roda), Alejandro López (Bodegas Bilbaínas) e Isaac Muga (Bodegas Muga). La idea de esta actividad era profundizar en las claves del ensamblaje, un arte esencial en la producción de vinos de calidad y particularmente característico de los vinos clásicos de Rioja.

Cada uno de los tres enólogos propuso un reto a los 70 alumnos de Enología de la UR con la idea de que ellos por sí solos profundizaran en las fórmulas que cada una de las tres bodegas tiene para la elaboración de sus reputados caldos. Comenzó Agustín Santolaya, que explicó el origen de Roda y dos conceptos fundamentales en la elaboración de sus vinos: las maduraciones en frutas rojas (notas de especias dulces y una festiva frescura, cereza) y frutas negras (hondas, casi siempre dominadas por la ciruela, acompañada de notas minerales, chocolate, sensaciones balsámicas). Puso cuatro muestras (dos de cada una de las maduraciones) para que fueran identificadas y a partir de ese momento crear con su mezcla dos vinos diferentes.

Master of Wine

Pedro Ballesteros, natural de Quart de Poblet (Valencia) es el único Master of Wine español. Ingeniero agrónomo y Master en Viticultura y Enología por la Universidad Politécnica de Madrid, se gana la vida como funcionario de la Unión Europea en Bruselas. Pero en realidad, en que consiste ser un Master of Wine. Pedro Ballesteros explica que «hay que estudiar, y mucho, pero eso solo no es suficiente. Un candidato a MW debe demostrar su capacidad de análisis, síntesis y pensamiento crítico. El Instituto no es una universidad ni un MBA, así que da por hecho que el aspirante viene con el temario estudiado. Si en el examen preguntan cómo gestionarías el pH durante la vinificación, no empieces a explicar qué es el pH. Lo que quiere ver es cómo se pones en práctica todo lo que se sabe, no cuánto se sabes». El Master of Wine es una figura que se sitúa en la cúspide mundial de los expertos más acreditados y reconocidos en el mundo del vino. Tras un exhaustivo y muy exigente programa de estudios y prácticas que lo acreditan como un conocedor excepcional del vino como arte, ciencia y negocio, sus opiniones y actuaciones tienen una profunda influencia en el mercado del vino.