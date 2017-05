Un rosado, por favor

Para tranquilidad de nuestros lectores no voy a escribir de la desgracia, con disfraz de helada primaveral, que arrasó nuestros viñedos la madrugada del 28 de abril. Ya se ha hablado demasiado y se hablará en los próximos meses. No obstante sí me gustaría poner una pizca de optimismo y es que, como bien han podido ver todos aquellos que se hayan acercado a nuestros viñedos riojalteños y alavases, ya se pueden apreciar, poco a poco, mas colores que el marrón en nuestras parcelas. Esperemos que esta nueva brotación venga cargada con mas racimos de los que podríamos pensar hace solo unos días.

Volviendo al tema de partida, igual que les sucede a muchos de mis compañeros de profesión, siempre que viajo a Madrid me gusta ir a visitar una serie de vinotecas y tiendas especializadas de vino donde tengo la posibilidad de conocer algunos de los nuevos vinos españoles y extranjeros que hay en el mercado, así como nuevos diseños de etiquetas, nuevas botellas, añadas, etc.

En mi ultimo viaje me acerque a una vinoteca muy famosa que hay en el centro de la ciudad con la intención de comprar algo de vino rosado para estas tardes calurosas del verano. Es un tipo de vino que me gusta mucho para estas épocas, aunque confieso que, en ocasiones, lo suelo mezclar [perdón por el 'sacrilegio'] con un poquito de gaseosa.

Entré en la vinoteca y me fui decidido a la zona de rosados y una vez que llegue allí quede desolado ante la perspectiva que se me presentaba. La gran mayoría de los rosados españoles que había en la tienda presentaban prácticamente el mismo color, independientemente de la zona de producción y de la variedad: entre el rosa palo (como diría mi mujer) y el salmón ahumado.

Inmediatamente me hice la siguiente pregunta: ¿Dónde han ido a para los rosados típicos españoles?. ¿Qué ha sido de aquellos rosados navarros con su garnacha y su característico color rojo rubí -vino ademas por el que Navarra ha sido conocida en todo el mundo-; de aquellos Cigales, con un poco menos de intensidad; de los rosados de Bobal de la zona sur (con una capa mucho mas intensa); de los madreados de Prieto Picudo de la zona sur de León con una cierta aguja natural, vinos que vuelven locos a los asturianos... Todos ellos habían desaparecido, prácticamente todos.

Sin mas dilación fui a hablar con un dependiente de la tienda y le pregunté por esta cuestión y me contesto que el rosado estaba de moda en el mundo y que era así como lo querían los consumidores, sobre todo en Estados Unidos y que muchas de las bodegas españolas habían cambiado a este tipo de color, con el objetivo, lícito, por otra parte, de intentar vender mas.

Esta contestación me hizo pensar en cómo una moda pasajera -no dudo que esta tendencia cambiará a otra en no mucho tiempo igual que ha pasado siempre en el mundo del vino-, ha podido cambiar la forma de elaborar histórica de muchas de nuestras regiones, con vinos que se alejan mucho del concepto de tipicidad con el que algunos se llenan la boca constantemente. Todo en búsqueda de una supuesta rentabilidad económica que no es tal, ya que, viendo el precio de muchos de esos vinos, entiendo que se tienen que vender muchas, muchas, botellas para que se justifique un cambio así.

Espero, al menos, que este cambio no sea un capricho del importador de turno que intenta vender un copia mas barata del estilo tradicional de la Provenza francesa. Cómo si aquí no hubiese estilos tradicionales de elaboración tan o mejores que el provenzal.