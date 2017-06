Barricas con dos vidas

Donde una vez hubo arte en forma de vino ahora puede haber arte en forma de letras o dibujos. Es lo que hace 'Barricarte', una empresa riojana que se dedica a dar una segunda vida a esas barricas que ya no se utilizan en las bodegas.

"La sala de barricas es algo que encanta a la gente", explica Jonathan Melón, creador de la idea. Sus clientes suelen ser particulares o empresas, no solo del mundo del vino, sino de cualquier ámbito.

El autor de las obras sobre las barricas, Fran Castillo, destaca que "hay que intentar utilizar elementos que la protejan pero que sean transpirables, para poder cuidarla de vez en cuando, con el objetivo de que dure lo más posible". "Cuando estoy pintando me siento muy agradecido de que estos objetos tan chulos no acaben en la basura. Ya que no tienen vino, que tengan arte", comenta.