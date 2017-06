Fiesta, verano, vino y actividades en 'Hola verano'

Veinte bodegas participantes en los premios 'Ecovino' y quince productores agroalimentarios se concentrarán el sábado en la fiesta 'Hola Verano', organizada por la entidad de promoción enogastronómica del Gobierno de La Rioja, La Rioja Capital, en las inmediaciones de la bodega institucional de La Grajera.

Esta fiesta, incluida en la programación de 'El Rioja y los 5 Sentidos' para dar la bienvenida al verano, se completará con tres degustaciones ofrecidas por la Peña Rondalosa (patatas a la riojana; chuletillas y panceta, y empanada de verduras con champiñones), con actividades infantiles, con visitas y catas en la bodega institucional, y con un concierto fin de fiesta.

La fiesta se celebrará de 11,00 a 15,00 horas y la Organización ha dispuesto precios populares y todo tipo de facilidades para que el público se anime a disfrutar de esta bienvenida al verano. Los adultos deberán pagar 10 euros en venta anticipada por obtener una copa, tres vinos y dos degustaciones con su correspondiente bebida, además de la posibilidad de participar en una cata de vinos dentro de la bodega, previa reserva, a cargo del Educador en Vinos, José Ramón Jiménez Berger. Estas catas se celebrarán a las 11,15, 12,15 y 13,15 horas, con un aforo de 30 personas cada una.

No obstante, todos los asistentes podrán realizar un recorrido libre por la bodega que también albergará la exposición de las mejores obras presentadas al tradicional Concurso de Fotografía de 'El Rioja y los 5 Sentidos'.

El precio en taquilla será de 12 euros. La entrada infantil cuesta, en todos los casos, 5 euros e incluye dos degustaciones y la posibilidad de participar en los talleres, que se celebrarán en los aledaños de la cata popular de los Premios Ecovino y del mercado, previa reserva. También existirá la posibilidad de adquirir tiques adicionales en el mismo evento al precio de 3 euros tres vinos, y de 3 euros una degustación con su correspondiente bebida.

Además, se fletarán continuamente autobuses gratuitos de ida y vuelta desde Jorge Vigón (iglesia de Carmelitas) cada media hora desde las 10,00 horas, y desde el aparcamiento principal del Parque de La Grajera desde las 10,45 horas cada quince minutos.

Bodegas y productos agroalimentarios

Las bodegas participantes en la Cata Popular de los Premios Ecovino, al que se presentaron 227 referencias, son siete de la DOCA Rioja, cuatro de la DO Navarra, dos de la DO Rueda, una de la IG Bajo Aragón, una de la DO Cava, una de la DO La Mancha, una de la DO Manchuela, una de la DO Montilla Moriles, una de la DO Utiel-Requena y una de la IGP Tierra de Castilla.

En combinación con los puestos de la cata de los Premios Ecovino, una nutrida representación de alimentos de calidad riojanos participarán con una exposición, degustación y venta de productos (según casos) al público asistente:

También se habilitará un puesto para la venta de agua en la zona de la Cata Popular de los Premios Ecovino y del mercado. En la zona de las degustaciones, existirá un stand en representación de Alimentos de La Rioja y de La Rioja Capital, donde podrá adquirirse agua, merchandising y tiques adicionales, al igual que en las taquillas.

Actividades

La fiesta se completa con actividades familiares, en el que se recoge el espíritu del Festival Familiar celebrado tradicionalmente dentro de 'El Rioja y los 5 Sentidos'. En concreto, se celebrarán tres pases a las 11,15, 12,15 y 13,15 horas de la sesión de teatro con los Titiriteros de Binéfar; de un taller de expresión artística en el viñedo; de un taller de creatividad con elementos de la naturaleza, de danza en el olivar, y de pintura con narraciones.

Asimismo, se habilitará un área de descanso para niños y familias, y dos talleres continuos: uno para confeccionar sombreros con elementos de la naturaleza y un rocódromo. Para cerrar la jornada, se ha previsto, a las 14,00 horas, un concierto a cargo de la 'Billy Boom Band', hasta las 15,00 horas. Una propuesta musical atractiva para rockanrollear independientemente de la edad.