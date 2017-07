El Consejo Regulador rechaza incluir a Santo Domingo en la DOC Rioja

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ha dicho 'No' a la propuesta del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada de incluir dentro de la misma al término municipal.

«Este Consejo Regulador no considera oportuno estudiar en estos momentos la ampliación de la zona de producción, crianza y envejecimiento de la DOC Rioja», señala en su escueta respuesta, fechada el 8 de junio, que escribe un punto y aparte en la singladura emprendida por el Ayuntamiento en el año 2009, cuando realizó una primera petición formal respaldada por el Pleno de la Corporación, para que se incluyera al término municipal en la denominación. En ella se aludía a la idoneidad del mismo por el cambio climático y se recordaba que, ya antaño, hubo cultivos de vid por estos pagos.

ADEMÁS En el año 1482 había ya grandes viñedos y bodegas en la ciudad

El último paso, al que el escrito del Consejo Regulador da respuesta negativa y con el que rompe el silencio de años, fue otro acuerdo del pleno de la Corporación -este acordado el pasado mes de marzo, también por unanimidad-, en el que se pedía a la Comisión Permanente del citado Consejo Regulador que en la primera sesión que celebrara, tratara y debatiera la solicitud que ya le había trasladado el Ayuntamiento en el 2009, así como el estudio del informe técnico que certifica las aptitudes vinícolas del municipio, elaborado por el ingeniero Juan Donaire y por el arquitecto Javier Aldama, en el 2012, a propuesta del propio Consejo Regulador.

Ante su 'portazo', el alcalde, Agustín García Metola, indicó que «habrá que seguir en ello». Ayer informó de que está pendiente de mantener una reunión con el nuevo presidente del Consejo Regulador de la DOC Rioja, Fernando Salamero, para exponerle el asunto.

Apoyos a la solicitud

Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha recibido los apoyos explícitos del Consejo Sectorial de Agricultura; de la Cofradía del Vino de Rioja y, también, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, expresado por su titular, Íñigo Nagore, en la reunión que mantuvo el jueves con corporativos y regantes.

«Yo veo con buenos ojos -dijo- que se amplíe esa zonificación a otros municipios; lo que también pasa es que Santo Domingo de la Calzada en estos momentos no tiene viña. Es como la pescadilla que se muerde la cola: el Consejo o las organizaciones no quieren porque, además, tampoco hay viña, y, por otra parte, nadie quiere poner viña porque no es del Consejo... Es como un callejón sin salida», resumió Nagore, que animó al Ayuntamiento a seguir insistiendo en su objetivo.

Que no haya viña no significa que no pueda haberla. «Todos los años hay un periodo para solicitar nuevas plantaciones. Cualquiera podría pedir viña para plantar en Santo Domingo de la Calzada, aunque sería un viñedo de vino de mesa, no amparado por la denominación de origen», explicó el consejero, que dejó claro que la decisión sobre la inclusión del término calceatense en esta compete exclusivamente al Consejo Regulador.

Y que no es fácil: «Cualquier decisión requiere un consenso elevado dentro del mismo, ya que se precisan tres cuartas partes de votos favorables. Eso conlleva que tanto las bodegas como la mayoría de las organizaciones agrarias tienen que ser proclives a esa pretensión, situación que en estos momentos no se da», dijo.

Por su parte, Agustín García Metola puso el acento en que, además de la idoneidad del suelo para producir determinados vinos, «también insistimos mucho en que no solo recibiríamos de la Denominación sino que, el propio Santo Domingo de la Calzada, por su valor y riqueza patrimonial, por su posición en el Camino de Santiago y por ser uno de los lugares más emblemáticos de la Rioja Alta, también podría ofrecer mucho a la propia denominación a la hora de vender, exportar y trabajar en el tema del vino».