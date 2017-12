Osés vería lógico que viñedos de Rioja, Álava y Navarra opten a Patrimonio universal Viñedos en otoño, después de la vendimia. :: / Justo Rodriguez La presentación de la candidatura en la UNESCO se retrasa al entender que el expediente «no está lo suficientemente maduro» DIEGO MARÍN A. Haro Viernes, 29 diciembre 2017, 09:45

El director general de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, Eduardo Rodríguez Osés, anunció el pasado mes de octubre en Santo Domingo de la Calzada, durante el Consejo de Patrimonio Histórico, que el trabajo continuaba para que 'El paisaje de la vid y el viñedo de Rioja' sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, la labor no quiere ser precipitada, se espera que sea más meditada y de hecho el propio Eduardo Rodríguez Osés declaró ayer a Diario LA RIOJA que la candidatura no se presentará de nuevo en el 2018, sino que se retrasa.

La UNESCO ya descartó la candidatura riojana en el 2015, pero el Gobierno de La Rioja desea insistir, eso sí, con un proyecto que englobe a tres Administraciones regionales, también las de País Vasco y Navarra, otros territorios que cuentan con viñedos de Rioja, además de Burgos. «La candidatura sigue estando dentro de la lista, como tentativa, por parte de la UNESCO para llegar a ser Patrimonio de la Humanidad», aclara el director general de Cultura y Turismo, detallando que «ha habido muchas modificaciones de estructura, concretamente en el País Vasco y a nivel político».

CRONOLOGÍA Septiembre de 2012 La Rioja y País Vasco anuncian que presentarán la candidatura 'El paisaje cultural del vino y el viñedo de La Rioja y Rioja Alavesa' a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mayo de 2013 Navarra expresa su deseo de adherirse. Noviembre de 2013 La Rioja Baja es incluida en la candidatura. Mayo de 2015 la UNESCO descarta la candidatura. Octubre de 2017 el director general de Cultura Eduardo Rodríguez Osés anuncia que se trabaja en volver a presentar la candidatura. Diciembre de 2017 Rodríguez Osés informa de que la presentación de la candidatura se retrasa.

Una comisión técnica formada por representantes de las tres comunidades autónomas trabaja en la candidatura. El profesor de la Universidad de La Rioja Emilio Barco y el de la UPV y titular de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio, Agustín Azcárate, han formado parte de ese órgano. Para Rodríguez Osés, «el expediente no está lo suficientemente maduro para que tenga una línea argumental clara que defina el valor universal y excepcional de un elemento que ya está sobrerrepresentado en la UNESCO, puesto que creo que ya son una docena de paisajes del viñedo los declarados como Patrimonio de la Humanidad».

«Tenemos que presentar un buen expediente y en estos momentos no está finalizada la parte técnica», advierte el director general, consciente de que «si te rechazan algo, tienes que empezar de nuevo la redacción, que es nueva por completo, aunque tengas ya el material. La estrategia debe ser nueva, como los puntos en que se base el expediente».

«Todo el espacio de la región»

Rodríguez Osés asegura que el retraso no tiene relación con la presentación del borrador de la nueva directriz de protección del suelo no urbanizable pero «será un elemento más que añadirá valor al expediente» y que tampoco está definido el espacio: «Los criterios objetivos pueden ser aplicables a las tres comunidades pero hasta que esa parte no esté cerrada no me atrevo a decir que es a todo el territorio, aunque La Rioja es la que en superficie tiene una serie de kilómetros cuadrados más importantes y, además, más dispersos. Lo lógico sería que tuviéramos territorio de las tres regiones. Y a mí lo que más me interesaría es que estuviera integrado todo el espacio de la región».