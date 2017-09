Cómo parecer un experto en vino sin serlo (II) Un sumiller, en una cata ciega de vinos. :: EFE Conceptos básicos que hay que tener más o menos claros para aquel que se precie o pretenda pasar como 'experto' Nuevas pistas para 'manejar' situaciones en torno al vino aun a costa de 'vender humo' ANTONIO REMESAL VILLAR LOGROÑO. Miércoles, 27 septiembre 2017, 12:36

Abordábamos en la primera entrega de esta serie el protocolo a seguir en situaciones en las que el vino es protagonista. Vistas las formas, vamos al contenido. Para conseguir información inmediata nada mejor que un teléfono móvil con conexión a internet. A menudo el Sr. Google nos puede sacar de un apuro pero, si quiere que le reconozcan como un experto, los datos tienen que estar asentados en conocimientos elementales y complementarse, si es posible, con detalles o anécdotas de la propia cosecha.

1.- Elaboración: Hay que tener clara la diferencia en la elaboración entre un blanco y un tinto, entre un clarete y un rosado. Lo que define un vino u otro no es el color de la uva sino el tiempo que permanece el hollejo en contacto con el mosto, la piel de la uva, que es la que tiñe. En el proceso de elaboración del vino tinto los pigmentos de la piel se dejan en contacto con el mosto, separándose en el caso del blanco. La temperatura en el proceso de fermentación es otra diferencia, siendo mayor para tintos que para blancos. La elaboración de un clarete se asemeja a un vino tinto y la de un rosado a un blanco.

2. Variedades: Partimos de que sabe que hay variedades para tinto, otras para blanco, uvas blancas que entran en la elaboración de tintos e, incluso, blancos que se hacen con uva tinta (blanc de noir). Hay vinos para los que se utiliza una sola variedad y los que se hacen mezclando varias. Conviene conocer las variedades más significativas y las que se utilizan en diferentes regiones.

La tempranillo es la tinta mayoritaria de Rioja, lo mismo que en otras regiones vitícolas de España, dónde adopta otros nombres: cencibel en Mancha, tinta del país en Ribera de Duero o tinta de toro en Zamora.

En casi todo el mundo las cartas de vinos de los restaurantes se organizan por variedades. Chardonnay, junto con sauvignon blanc, son las variedades para hacer blanco más relevantes, mientras que cabernet sauvignon y merlot lo son para vino tinto. Debe saber también que el verdejo no es una zona, sino una variedad que se popularizó con los vinos de Rueda pero que ahora se cultiva en otras zonas, entre ellas Rioja. Lo mismo ocurre con la albariño, que es una variedad gallega cultivada en la D.O. Rías Baixas y en otras zonas.

3. Denominaciones de Origen en España: los vinos pertenecientes a una DO están certificado por sus consejos reguladores, lo que garantiza unos mínimos cualitativos. No diga que en España hay 76 denominaciones de origen, posiblemente desde la última vez que consultó en internet se habrá creado una nueva. Sí debe saber que como categoría Calificada solo se han reconocido, de momento, en España, Rioja y Priorato, aunque sobre la eficacia de esta mención habría mucho que debatir.

La sola alusión a denominaciones fuera de las tradicionales: Bierzo, Arribes del Duero, Ribeira Sacra... denota conocimiento y apreciación de otras áreas menos comerciales pero que están haciendo grandes vinos.

4. Zonas vitícolas mundiales: los que gustan de aparentar suelen nombrar a la menor ocasión vinos consagrados como Petrus, Chateau Lafite, Romanée Conti, ... o denominaciones de prestigio como Burdeos, Borgoña o Toscana. Sepa que no sólo se hace buen vino en Europa. Otros países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Sudáfrica o Australia tienen regiones de gran interés y producen grandes vinos. Conocer alguna de las variedades, elaboraciones y bodegas le permitirá dar una valoración aproximada en cualquier conversación sobre el tema. No necesita viajar a estos países para probar vinos 'exóticos', basta con curiosear en los lineales de algunos supermercados o tiendas especializadas y llevarse alguno a casa.

5. Mineralidad: ésta es una palabra que se ha usado en exceso. Asociada en origen a la geología del terreno, aunque últimamente se ha visto cómo el cultivo y la elaboración pueden aportar notas minerales a los vinos. Decir que éste u otro vino tiene un marcado carácter «mineral» mola, pero poner cara de póker y soltar eso de «la mineralidad en un vino no existe» es para nota.

6. Añadas: decir que la cosecha X fue buena o excelente no aporta gran cosa. En España, para los vinos más comerciales, las bodegas tienden a la estandarización mediante la mezcla de vinos de diferentes ubicaciones y así conseguir productos homogéneos en el tiempo. Cuando se trata de vinos más especiales, si la cosecha no reúne la calidad suficiente, no se elabora. La añada importa cuando los vinos proceden de un pago o una parcela cuya calidad depende fundamentalmente de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, la consulta del año para una referencia concreta es una información básica y determina el periodo idóneo de consumo.

7. Terroir: término que algunos traducen por terruño, si bien algunos preferimos el original francés. El terroir es la combinación de factores naturales que confluyen en un viñedo concreto -terreno, el clima, la pendiente, el drenaje, la exposición o la altitud-, pero también las artes de cultivo del hombre.

8. Vinos de pago: son los vinos que proceden de una parcela concreta, pago o paraje. Son vinos en los que el terroir queda reflejado en ellos.

En fin, podríamos seguir indefinidamente, pero es trabajo suyo ampliar y profundizar si de verdad quiere dejar estupefactos a sus conocidos. Un último consejo: no se pase todo el día hablando de vino. Probablemente el tema no es lo suficientemente atractivo para sus amigos como para ocupar más de unos minutos. Aparte, si está 'de postureo' sea prudente; cuanto más dure la mentira, más probable es que diga algo que delate su falta de conocimientos reales. Tener criterio, es decir, discernir entre lo que gusta o no gusta, es más que suficiente para disfrutar del vino. Aun así, si su espíritu competitivo le incita a dar siempre la talla, le ayudaremos. El próximo día hablaremos de Rioja.