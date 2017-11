Cómo parecer un experto en vino sin serlo (y III) Imagen de una cata de vinos. :: justo rodríguez Última entrega del curso acelerado sobre el 'postureo'| Conceptos básicos que hay que saber sobre Rioja, la principal y más afamada DOP española ANTONIO REMESAL VILLAR LOGROÑO. Miércoles, 29 noviembre 2017, 10:34

Para finalizar el curso acelerado sobre el 'postureo', daremos un repaso a los temas que se suelen tratar en cualquier conversación sobre Rioja. Estamos casi en Navidad y, si es usted 'valiente' y se anima a recuperar las dos anteriores entregas (primera parte y segunda parte), quizá pueda sorprender a familiares y amigos en la mesa. Pero vamos al grano. Estamos en la era de la información, con un solo clic millones de cifras, fechas, referencias, toda la recopilación del saber, está a nuestro alcance. Pero lo que Internet nos ofrece son solo datos, que deben sustentarse en una base de conocimiento para que podamos incorporarlos a nuestro discurso. Vimos en la primera entrega las formas o la actitud que debe mostrar un 'experto' ante situaciones en la que el vino es el protagonista. En la segunda, repasamos algunos conceptos de uso habitual sobre el vino en general. Hoy terminaremos con Rioja, lo básico:

1 El nombre

Confundir Rioja con La Rioja no es propio de un experto. Rioja es el área que abarca la Denominación de Origen Rioja que se extiende por 3 provincias: La Rioja, Álava y Navarra, (4, contando el paraje El Ternero en Miranda de Ebro). La comunidad autónoma es La Rioja (con el artículo) y no en todos sus municipios se puede plantar viñedo para hacer vinos protegidos por la DOC Rioja.

2 Las cifras

Sobre los números hay que ser cuidadosos, una cifra aproximada mostrará a sus interlocutores que sabe de lo que está hablando: la precisión delatará que acaba de preguntarle al sr. Google. Debe saber que en la DO Rioja hay unas 65.000 hectáreas de viñedo y que se elaboran unos 300 millones de botellas en unas 600 bodegas. El 80% de la superficie de Rioja está plantado de la variedad tempranillo. Igualmente conviene saber que el Consejo Regulador controla los rendimientos y estos, por norma general, no deben superar los 6.500 kilos de uva por hectárea en caso de variedades tintas y 9.000 en caso de blancas. De cada kilo de uva se obtiene un poco menos de una botella de vino (0.75 l). Es el rendimiento en la elaboración

3 No solo tinto

Se tiende a asociar vino tinto con Rioja y Rioja con tempranillo, pero en Rioja se producen excelentes blancos. Como variedad principal de blanco tenemos la viura, pero también la malvasía y la garnacha blanca. En 2007 se autorizó la posibilidad de utilización de otras variedades, entre ellas la tempranillo blanco (una mutación de la tinta) y las blancas foráneas chardonnay, sauvignon blanc y verdejo, con las que ya se pueden hacer vinos monovarietales. Quiere esto decir que ahora mismo se puede pedir por ejemplo un 'verdejo' Rioja

4 Maceración carbónica o elaboración con uva entera

Al contrario que despalillada, es una técnica de vinificación en la que, sin quitar el raspón o escobajo, los racimos se introducen en el depósito fermentando el mosto dentro de la uva. Se asocia a la zona francesa de Beaujolais sin embargo en determinadas zonas, como Rioja Alavesa o toda la Sonsierra, es el sistema tradicional de elaboración de vinos jóvenes.

5 Zonificación

La zonificación o división del territorio en unidades homogéneas en función del 'terroir' (suelo, cepa, clima y técnicas culturales y de vinificación) ha sido una de las demandas de los últimos tiempos por parte de la Denominación, hasta el punto que casi provoca su ruptura. De momento las aguas se han calmado con la posible incorporación al etiquetado de la mención al municipio de producción y a la subzona (ahora zona) de procedencia, pero queda mucho por hacer.

6 Qué parte de Rioja es mejor

Si le preguntamos a un jarrero (natural de Haro) dónde se hacen los mejores vinos de Rioja dirá que en Rioja Alta. La misma pregunta a alguien de Villabuena tendrá como respuesta Rioja Alavesa. Preguntando a un alfareño seguramente su respuesta también tiraría para casa. En las tres zonas se hacen muy buenos vinos. Una buena parte de las más celebres bodegas están instaladas en Rioja Alta y Rioja Alavesa, mientras que Rioja Baja (pronto se llamará Rioja Oriental) tiene entornos y viñedos soberbios pero también es el área donde se han plantado más viña en los últimos años en terrenos con gran potencial productivo y consiguientemente menor vocación vitícola. En definitiva, la zona de origen del vino no prefija la aptitud del mismo y si el suelo donde está plantado y las técnicas de cultivo y elaboración.

7 Tiempo de envejecimiento

El tiempo que el vino permanece en barrica es para muchos el índice que revela la calidad de un vino. El consumidor en general entiende que un Gran Reserva será mejor que un Reserva, éste mejor que un Crianza y a su vez este mejor que un vino del año sin envejecimiento en barrica. Esto no es verdad necesariamente: hay vinos magníficos que se expresan en su plenitud con apenas 6 meses de barrica, mientras que encontramos Grandes Reservas que cuando se ponen en el mercado ya están "pasados". Es un hecho que los vinos más caros de Rioja no se venden con la etiqueta azul (de gran reserva) sino con etiqueta verde (joven o genérico). El etiquetado actual no permite diferenciar al consumidor calidades. Éste es uno de los asuntos pendientes en la Denominación

8 Vinos singulares.

Es esta la nueva categoría de vinos de Rioja. Serán vinos de mayor calidad asociados a un viñedo concreto con mayores requerimientos en cuanto a producción, edad del viñedo y cultivo. Permitirá etiquetar como vinos singulares a vinos que podrán llevar además la contraetiqueta de Genérico, Crianza, Reserva o Gran Reserva. Esta nueva mención cuando se desarrolle, permitirá avanzar en la diferenciación, pero sigue pendiente un sistema que permita al consumidor diferenciar por calidades todos y cada uno de los vinos de Rioja.

9 Capital del Rioja

La pugna entre Logroño y Haro se ha saldado judicialmente a favor de Haro y validaron su registro de marca: "Haro, capital del Rioja". Ahora si le preguntan qué es eso de 'Bilbao-Rioja Great Wine Capital', mejor cambie de tema

Para terminar este 'curso acelerado', le advertiré de que está corriendo un gran riesgo. Muchos que empezaron 'postureando' son ahora auténticos 'craks'.

Lo que empezó con una pose se ha convertido en actitud: lo que un día fue apariencia se ha tornado en sabiduría. Es lo que tiene la cultura del vino: engancha.