«No pensaba poder ganar»

José Javier Blanco es ya un veterano de la Liga, con cuatro participaciones a pleno rendimiento en los últimos años y una afición por el golf cuyo inicio se remonta casi veinte años atrás y a la que llegó, como muchos participantes en la Liga, gracias a su padre. Blanco lejos de los primeros a la cita final, pero un último torneo perfecto le coronó con el título de campeón de Segunda.

-¿Te planteabas antes de la final la posibilidad de que pudiseses ganar la Liga en tu categoría?

Nombre José Javier Blanco. Puntos totales 554 Puntos antes de la final 102. La afición Comenzó a jugar al golf en el año 1999 con su padre y su mujer. Lleva durante las últimas cuatro ediciones participando en la Liga.

-La verdad que fue bastante sorpresa porque durante el año no he sido muy regular, sumando poco más de cien puntos, y llegaba en torno al puesto treinta a la final. El sábado me salieron muy bien las cosas, durante el recorrido notaba que iba bien y que podía mejorar mi clasificación, colocarme entre los diez primeros o algo así, pero no sabía como iban el resto de jugadores y ni mucho menos pensaba que pudiese ganar la clasificación final de Segunda.

«El formato de la Liga es muy entretenido y emocionante»

-¿Cómo empezaste a prácticar el golf?

-Fue en el año 1999, antes de que estuviese El Campo de Logroño y comencé en familia. Mi padre tenía unos amigos aficionados y junto a mi mujer nos enganchamos al golf y hasta hoy que seguimos. En la Liga he participado los últimos cuatro años de manera regular.

-¿Qué destacarías de la Liga Golf y Vino?

-Es un formato muy entretenido y emocionante, como se ha visto hasta el final no hay nada decidido y es algo que nos ayuda a mantener el nivel porque te exiges más. Además, es también instructivo desde el punto de vista menos deportivo, ya que aprendemos más cosas de nuestros vinos gracias a las interesantes catas que ofrecen las bodegas, es algo especial. Después de este año, estoy seguro que el que viene estaremos desde el primer día con ganas de disfrutar, que es lo importante, y de dar lo mejor, no se si pudiendo repetir un éxito como el de esta edición.