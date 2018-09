Más plantaciones y rendimientos del 100% Jueves, 20 septiembre 2018, 23:40

Con casi el 80% de los votos del sector comercial, el Grupo Rioja guarda en su cajón lo que el resto del sector conoce como la 'bola negra': cualquier decisión en el Consejo Regulador, por la estructura interprofesional, debe tomarse con su apoyo o retirarse. Sin acabar la vendimia, bodegas y viticultores deben alcanzar un acuerdo de crecimiento vegetal para los próximos años. Grupo Rioja pondrá la cifra de masa vegetal sobre la mesa para negociar, aunque, de momento, Torres solo avanza intenciones: «Nuestras bodegas quieren más superficie y volver a rendimientos del 100%». «La idea es crecer más que en el anterior acuerdo [se pactaron hasta 630 hectáreas al año] y más cuando las plantaciones de este trienio, por los problemas en los repartos, no se han hincado». Ahora bien, si no hay acuerdo en este mes y medio escaso, la plantación será libre: «El Grupo Rioja no quiere la liberalización; dentro de diez años no lo sé, pero ahora no». «Ahora bien -continúa-, estamos por un crecimiento sostenible y suficiente y eso nos lo tiene que garantizar el acuerdo».