PSOE pide extremar la vigilancia en expedientes de viñedo antes de autorizar "La Consejería no ha respondido por escrito a las alegaciones o recursos presentados por agricultores a los que se ha negado su solicitud" Jueves, 20 julio 2017, 15:02

El PSOE de La Rioja exige al consejero de Agricultura, Iñigo Nagore, que extreme la vigilancia en la revisión de los expedientes de autorizaciones de viñedo antes de realizar el reparto de las hectáreas concedidas en 2017 para evitar fraudes, según ha informado hoy su portavoz parlamentaria, Concepción Andreu.

Andreu, en una rueda informativa, ha añadido que, antes de concluir -1 de agosto- el plazo de comunicación de hectáreas concedidas a cada agricultor que han solicitado viñedo en 2017, el PSOE ha detectado que "hay, por lo menos, dos irregularidades relacionadas con las alegaciones y los contratos de arrendamiento".

En un caso, ha precisado, la Consejería no ha respondido por escrito a las alegaciones o recursos presentados por agricultores a los que se ha negado su solicitud y, en otro, se han detectado duplicidades en los contratos de arrendamiento.

"Sabemos -ha dicho Andreu- que hay alegaciones y recursos que han presentado agricultores a los que se les ha negado la posibilidad de recibir hectáreas, que no han sido contestadas", algo que ya manifestó UPA, que, según ha indicado, denunció dicha cuestión ante la Delegación del Gobierno.

En el reparto de 2017, a La Rioja le corresponden 471 hectáreas para 197 solicitudes admitidas y una media por agricultor de 2,59 hectáreas, ha detallado.

Ha recordado que el Real Decreto 740/2015 establece que, una vez finalizado el período de presentación de solicitudes -15 de marzo de 2017- se notificará a los solicitantes, cuya solicitud haya sido excluida por no cumplir los criterios-, los motivos de la denegación, por lo que "ya hay una ilegalidad" al cumplimiento de este Real Decreto.

"También ha habido agricultores a los que se les ha comunicado vía telefónica y no por correo certificado, como se hacen estas comunicaciones, que su finca estaba duplicada, es decir que esa misma parcela era presentada por otro agricultor en la solicitud", ha informado la portavoz parlamentaria socialista.

Esta irregularidad se ha detectado en el "cruce lógico que hace la Consejería para evitar duplicidades y evitar que un agricultor presente una parcela en varias solicitudes", ha recalcado.

Los socialistas se preguntan, sin embargo, que, "si para este nuevo reparto de viñedo se ha exigido, como se pidió, el contrato de arrendamiento escaneado, ¿cómo se posible que haya dos contratos sobre la misma finca?. Hay una irregularidad manifiesta", ha subrayado Andreu.

"Lo peor es que no se ha comunicado formalmente si se ha resuelto de manera correcta o no", en el sentido de comunicar, por escrito, que la duplicidad es un error, ha asegurado Andreu, quien ha recalcado que es una cuestión que tenía que estar comunicada porque el Gobierno riojano ya ha pasado el listado definitivo de solicitantes al Ministerio de Agricultura, y éste ya ha devuelto a la Consejería las solicitudes "vistas prácticamente para sentencia".

El PSOE advierte al Gobierno riojano que, "por mucho que sea agosto", cuando "las cosas importantes que parece que, en ocasiones tienen problemas, se den en ese mes, el PSOE seguirá bien atento para evitar cualquier irregularidad", ha enfatizado Andreu.

Los socialistas consideran que "el sector del viñedo es fundamental para La Rioja" y su objetivo es que "los jóvenes agricultores entren en esta comunidad con fuerza y se evitar el fraude que hubo con el reparto de viñedo de 2016".

En el reparto de 2016, se admitieron 646 solicitudes en La Rioja y se repartieron 362 hectáreas, con una media de unas 0,56 hectáreas, ha explicado Andreu, quien ha recordado que hay denuncias ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en aquel proceso, con repartos de hasta 8 hectáreas por adjudicatario.

Ha recordado que la plantación de viñedo está prohibida y solo se permite si va acompañada de autorizaciones administrativas expresas y estas autorizaciones tienen como objetivo facilitar el cultivo de la viña a jóvenes menores de 40 años, que no son propietarios de viñedo pero que son agricultores y jefes de explotación.

Para la portavoz socialista, la concesión de autorizaciones es algo "importante y delicado", por lo que "debería hacerse con la máxima transparencia y limpieza", intentando por parte de la Administración, que el proceso de reparto "sea claro y cumpla el objetivo para el que está diseñado".

Sin embargo, ha dicho Andreu, "desde el PSOE llevamos denunciando que si este proceso se caracteriza por algo es por todo lo contrario".

Así, en el reparto de hectáreas de 2016 comprobamos que "no hubo transparencia, que no se cumplieron requisitos, que no se cumplió con los objetivos previstos del reparto y que terrenos que no debían transformarse de forestal en agrícolas, se convirtieron".

El PSOE solicitó la "paralización de cualquier reparto hasta que se corrigieran los criterios, y no se nos hizo caso", ha informado la líder del PSOE en la Cámara regional.