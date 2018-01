«No puede ser que La Rioja publicite el paisaje del viñedo y no lo protejamos» Natalia Olarte, en un viñedo de Haro. :: / Sonia Tercero Natalia Olarte, presidenta de la Asociación en Defensa del Paisaje del Rioja, apuesta por «proteger, legislar, ordenar y catalogar» los territorios riojanos DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 9 enero 2018, 14:20

Los trazados del AVE son la nueva amenaza al paisaje del Rioja, después de las líneas eléctricas, los gasoductos y las carreteras. Desde hace diez años lucha para proteger el valor patrimonial de los viñedos la Asociación en Defensa del Paisaje del Rioja que preside Natalia Olarte, ingeniero técnico por la UR, ex concejal de Haro y una de las promotoras de la ILP Plan Especial Vitícola tomada en consideración por el Parlamento de La Rioja.

-¿Qué se sabe del Plan Especial Vitícola aprobado en el Parlamento mediante ILP, se ha puesto en marcha su redacción?

-Tenemos una reunión la próxima semana. Lo que sabemos es por Diario LA RIOJA. Creo que el consejero se ha puesto en contacto con nuestro abogado y que se va a poner en marcha la comisión próximamente.

«En los partidos políticos no se puede hablar alto y claro, eso lo sabemos todos»

«Ojalá que, por primera vez, veamos trabajar al Gobierno de La Rioja y hagan una directriz»

-¿Tienen verdadera esperanza de que sirva para algo?

-La ILP me la tomo como una concienciación social sobre unos problemas muy grandes que tiene La Rioja: el impacto de las infraestructuras, la falta de sensibilización medioambiental y la pérdida del valor patrimonial del paisaje. Me hubiera gustado que en lugar de una ILP hubiese una ley de protección del paisaje, pero lo bueno es que los ciudadanos han salido del letargo y han hablado. La gente de los pueblos hemos ido muy educadamente al Parlamento y hemos hablado de lo que nos preocupa y queremos en un presente y en un futuro. Eso es muy positivo, y más cuando se presentan cuatro trazados para el AVE y ya son los alcaldes los que alzan la voz por la pérdida patrimonial, además de los agricultores. La gente quiere una política eficaz y eficiente, ya no vale cualquier cosa.

-Usted misma ha tenido una trayectoria política como concejal y miembro de una candidatura que aspiraba a presidir la junta local del PP en Haro. ¿Autocrítica?

-Cuando tuve responsabilidad política, hice lo que estuvo en mi mano. Acepté la culpa de no haber leído el BOE y no saber lo que venía a Haro y cuando fui consciente me puse a trabajar, en su día con Patricio Capellán [PP] y ahora al lado de Laura Rivado [PSOE]. Y seguiré trabajando por mi pueblo lo que haga falta. Pero ya no soy un personaje político sino una ciudadana con preocupaciones. Creo que fue muy valiente por mi parte poner en valor todos los objetivos que yo quería para Haro, siempre he puesto por delante lo que era bueno para la ciudad y sus vecinos. Si hubiera sido muy política no hubiera estado metida en un movimiento que defiende estos valores y en el que hay que hablar alto y claro. En los partidos políticos no se puede hablar alto y claro, eso lo sabemos todos. Sí, he sido política y estoy muy orgullosa de mi trayectoria, de lo que he podido hacer y lo que me han dejado hacer.

-Recientemente se ha presentado el borrador de la directriz de protección del suelo no urbanizable de La Rioja. ¿Qué le parece esta nueva medida?

-Ojalá sea buena, pero tampoco somos tontos. Sabemos que hay cosas que vienen a nivel nacional, como las infraestructuras, pero cuando los territorios están protegidos los proyectos son mejores. Me hubiera gustado que el Gobierno de La Rioja hubiese solucionado el problema antes de llegar al Parlamento con la ILP, después de diez años de 'guerra'. Ojalá que, por primera vez, veamos trabajar al Gobierno regional y hagan una directriz pensando en el conjunto de la sociedad riojana. En Cenicero y Uruñuela también hay asociaciones que han hablado sobre los tendidos eléctricos, igual que en La Rioja Baja se luchó en su día contra los molinos de viento del monte Yerga. Todo lo que sea proteger, legislar, ordenar y catalogar es bueno y es interesante para La Rioja porque no todos los territorios tienen el mismo valor ni el contenido histórico. Todos decimos que nuestro pueblo es el mejor, pero es bueno que una persona neutral establezca qué es lo bueno, así, cuando venga algo, una infraestructura, vendrá en buenas condiciones.

-Pero el viñedo de Rioja ya está considerado Bien de Interés Cultural, ¿no le parece la directriz otro 'parche' que no solucionará nada?

-El Plan Especial Vitícola no tendría valor si sale adelante la directriz, que sería la ley que tendría que estar en vigor. Tuvimos que recurrir a la ILP porque es a lo único a lo que podíamos aspirar como ciudadanos. Los políticos deben legislar y proteger. La ley del BIC reconoce el valor patrimonial y la directriz defiende el medio rural indicando cómo actuar en cada caso, que es lo que hemos defendido siempre. Las leyes tienen que evolucionar con la sociedad. Ojalá veamos esa directriz, consensuada por todas las partes, que dure diez o doce años y evolucione, pero el problema de fondo es que creo que debería haber un punto de partida sabiendo a dónde queremos llegar, lo que no puede ser es que La Rioja publicite el paisaje del viñedo y no los cuidemos ni protejamos, esa es la mayor incoherencia.