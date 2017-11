El recorrido definitivo de la Liga Golf y Vino Las clasificaciones de todas las categorías pueden variar porque la puntuación del torneo decisivo tiene doble valor La séptima edición de la iniciativa de lomejordelvinoderioja.com vive mañana su final en el Campo de Logroño I. G. LOGROÑO. Viernes, 10 noviembre 2017, 00:58

Todo comenzó un 25 de febrero. Con Ramón Bilbao como protagonista, los jugadores arrancaron entonces una nueva edición, la séptima, de la Liga Golf y Vino, una competición organizada por lomejordelvinoderioja.com que mañana alcanzará su gran final. Llega el momento decisivo.

Desde aquella jornada de febrero hasta ahora se han celebrado once torneos: el ya citado de Ramón Bilbao, el de Bodegas Lan, el de Finca Los Arandinos, el de Tobelos, el de Perica, el de los patrocinadores, el de Bodegas Altanza, el de Finca Valpiedra, el de Viña Ijalba, el de Martínez Lacuesta y el de Marqués de Riscal. Once citas en las que el deporte y los vinos se han dado la mano, pero en las que no se han dejado totalmente definidas las clasificaciones. Todavía puede haber muchos cambios, ya que las puntuaciones de la gran final de mañana tienen doble valor. Eso puede provocar que jugadores que no estén en los primeros puestos actualmente escalen posiciones y, de igual manera, puede ocurrir que los que están arriba las pierdan.

LOS JUGADORES PRIMERA CATEGORÍA NOMBRE PUNTOS Plo Hermosilla, José Manuel 641 Herrero Martínez, Bernabé 584 Malanda Cuesta, Alejandro 456 Peña Azofra, Jesús 420 Cuesta Esteban, Juan Carlos 409 Fernández Lafuente, Ernesto 397 González Jiménez, Enrique 381 Izquierdo Santamaría, Juan Ramón 358 Medrano Sádaba, Fernando 352 Santaolalla Calvo, Pablo 348 Benítez O , José Antonio 339 Viniegra Novoa, José Alberto 303 Azofra Sierra, Javier 275 Del Pozo Sierra, Jesús 257 Benítez Domínguez, Rafael 240 Villaverde Alonso, Javier 229 Peña Hernández, René 209 Mestre Castellanos, Pedro 204 Salas Moreno, Luis María 202 Aparicio Fernández, Santiago 180 Tulloch, Iain 163 Lavilla López, Francisco 159 Iriarte Jáuregui, Gemma 158 Ruiz de Azúa de Torre, David 156 Lasa Sanz, Pedro 150 Peña Ordóñez, Arturo 141 Pérez Sedano, Óscar 137 Del Prado Abadía, Rafael 127 Murugarren Garea, Carlos 127 Viguera Martínez, Eduardo 126 Rodríguez Gómez Ullate, Eugenio 119 Izquierdo Santamaría, Jesús 115 Losada Vázquez, Gerardo 95 Lazcano-Iturburu, Jabo 83 Romero Sáez, Javier 80 García Mera, José Angel 67 Manuel R , José Angel 66 Berzal de S , Concepción 65 Clavijo Rioja, Alberto 62 Ubis Alesanco, Eduardo 62 SEGUNDA CATEGORÍA NOMBRE PUNTOS Frade Centeno, Fernando 417 Gutiérrez C , José Manuel 407 Prieto Ruiz, Marcos 380 Alesanco Benítez, Mónica 366 Soria Sola, José Ángel 355 Zulueta Piastra, Guzmán 347 Nalda Martínez, Pedro 345 Cámara P , Javier 341 Herce Garrido, Alicia 339 Jover Millán, Fernando 334 Arenzana Lacruz, Julio 322 López Novillo, Conchi 311 Magaña Balanza, Roberto 304 Martínez Mediavilla, Julia 291 Madinaveitia Gimeno, Ángela 261 García Eguizábal, Óscar 256 Fuentes Galán, José Andrés 248 Cristóbal Pérez, Elsa 246 Bartolomé Calvo, Eduardo 235 Gil Bellido, Iván 232 Miguel S , Francisco Javier 226 Fernández V , Miguel Ángel 202 Navarro Royo, María José 201 Loza Cortina, Yolanda 192 Jiménez L , Jesús Joaquín 183 Nicolás Íñiguez, Simón 174 Abadía Ciaurri, Nuria 162 González González, Eduardo 142 Toledo A , Francisco Javier 129 Blanco Martínez, José Javier 102 Parrilla S , José Ramon 101 Sáenz M , Francisco Javier 100 Blasco Martínez, Antonio 99 Wu, Jianda 98 Arellano N , José Miguel 97 Ruiz Pérez, Dionisio 95 Madorrán Marcos, Lucio 90 Olcoz Martínez, Jesús María 90 Moreno López, Carlos 87 Pérez Martínez, Ángel José 85 TERCERA CATEGORÍA NOMBRE PUNTOS Fletcher, Peter Edward 798 Hernández Hermosilla, Santiago 666 Arróniz Fernández, Carlos 571 Zorzano H , José Francisco 462 Evangelio Vidal, Carmen 430 Martínez Frías, Nieves 409 Escobar Sagardia, Míchel 386 Gil de Gómez, Francisco José 356 Ruiz Calvo, Rosa María 310 Conde San Juan, Sergio 302 Toledo Martín, Andrea 299 García Pierre, Antonio 293 Díaz Gil, Corabel 289 Andrés Contreras, Alberto 283 Fernández C , José Antonio 272 Pedrosa Gárate, Dulce María 228 Moreno Badiola, Jesús 219 Escobar M , Miguel Ángel 206 Sáenz de Tejada G , M. Pilar 206 Sáenz Burgos, Adolfo 205 Hernández Ezquerro, Andoni 157 Santolaya C , Jesús Antonio 154 Mancebo A , Esteban Justo 106 Riego Herreros, José Antonio 98

En total, se darán cita en la jornada decisiva 104 participantes. De ellos, 40 pertenecen a la Primera categoría, donde el líder es José Manuel Plo. También tomarán la salida 40 jugadores de Segunda, categoría en la que manda Fernando Frade. Por último, de Tercera participarán 24 y Peter Fletcher tratará de mantener su primera posición.

Quien logre, por lo tanto, completar un buen recorrido tendrá muchos números para figurar en los primeros puestos de la clasificación final y convertirse así en uno de los merecedores de los premios que se entregarán en la gran gala final. En ella, además de los jugadores, estarán presentes responsables de la organización y de El Campo de Logroño, así como las diferentes bodegas que han participado en esta edición de la liga y los patrocinadores: Logroño Deporte, La Navarra, Ramondin, Land Rover-Riauto y el Hotel Viura.

Como suele ser habitual en la final, así como en el resto de los torneos de la competición, no sólo los ganadores se llevarán un bonito recuerdo a sus casas, sino también los agraciados en los múltiples sorteos de una noche pensada únicamente para la diversión y para compartir momentos entretenidos con el resto de los jugadores. Rivales en el campo y amigos fuera de él.

Con ese acto se pondrá el broche de oro a meses de esfuerzo, a golpes mejores y otros menos buenos, a jornadas en las que el sol ha acompañado a los competidores y a otras en las que la lluvia y el viento quisieron hacer acto de presencia, a interesantes catas de vinos emblemáticos y de otros más novedosos. En definitiva, a una nueva edición de la Liga Golf y Vino, que ha demostrado, un año más, mantener la esencia con la que comenzó.

Todo está por decidirse y mañana será el momento de aclarar las dudas. La séptima edición de la liga busca ganadores.