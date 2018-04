EL RETO DE LA ESTRATEGIA Domingo, 8 abril 2018, 12:49

Explica Manuel Hevia que la estrategia de una bodega para no quedarse fuera supone «un reto complicado porque para adaptarse a este nuevo paradigma requiere inversiones específicas en cuestiones como marketing y comunicacion y en muchas ocasiones no tienen tamaño suficiente como para acometer dichas inversiones. Existe un reto para el sector del marketing on-line para poder prestar un servicio a las bodegas de pequeño y mediano tamaño para que puedan competir con webs bien orientadas, con buenos resultados de búsqueda en Internet, con buenas redes sociales, blogs con contenido interesante... Todo ese conjunto de actividades no es necesariamente fácil para bodegas de tamaño pequeño o mediano. Los clientes están al otro lado de esos medios tecnológicos y las bodegas tienen que tener muy claro cómo ese nuevo paradigma cada vez influye más en los clientes a la hora de orientar su decisión final de compra».