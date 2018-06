«Rioja es una España en pequeñito, con una diversidad enorme aún por explotar» Pedro Ballesteros, ayer en Logroño. : / Justo Rodriguez Pedro Ballesteros celebra la apuesta por los nuevos vinos de Viñedos Singulares y advierte de que «hay sitio para todo siempre que sea bueno» ALBERTO GIL Logroño Sábado, 16 junio 2018, 09:27

Pedro Ballesteros, ingeniero agrónomo, master of wine desde el año 2010, tiene bastante que ver con el resurgimiento de la España vitícola en el panorama internacional y también con el hecho de que el Simposio de Master of Wine se celebre en Logroño este fin de semana. Funcionario de la CE y apasionado del vino, habla como piensa y deja no pocos titulares en esta entrevista con Diario LA RIOJA durante la celebración del congreso.

- ¿Por fin España está de moda?

- No creo que sea una moda. España es un país clásico, histórico, en la elaboración de vinos vinos y ése es el mensaje que debemos transmitir porque las modas pasan.

- Explíqueme la importancia de este simposio.

- Tenemos aquí a 450 personas, todas ellas relevantes en el mundo del vino: desde periodistas, comerciantes, prescriptores, elaboradores... Lo más importante de este congreso es que la España vitivinícola quede en su memoria. Un master of wine es un miembro de un club, de un instituto, que ha pasado unas pruebas muy duras y que son profesionales del mundo del vino, avalados además por otros profesionales en su candidatura. Somos 370 personas en todo en el mundo y un país como España, que exporta dos tercios de su producción de vino, necesita más master of wine.

- De momento, con usted, son tres. ¿Hay cantera?

- Por supuesto y espero que, en breve, se incorpore también la primera mujer master of wine española.

- Aunque todavía están en bodega, Rioja podrá presentar en breve sus primeros vinos de Viñedos Singulares. ¿Cómo ve esta apuesta por el origen de los viñedos?

- Absolutamente necesaria. No ha podido tener mejor comienzo el presidente del Consejo Regulador, Fernando Salamero. Rioja ha dado un paso muy atractivo con la apuesta por los vinos de viñedo singular, aunque ahora habrá que ver la 'prueba líquida'. Administrativamente, se ha avanzado mucho, sobre todo con los vinos de viñedo singular, ya que con el vino de pueblo soy un poco más crítico puesto que no se han diferenciado claramente las condiciones de producción y elaboración.

- Da la sensación de que Rioja tiene aún dudas con la nueva categoría, quizás por la tradición en la elaboración de vinos de mezcla y los vinos históricos de larga crianza...

- Rioja es una España en pequeñito, con una diversidad enorme que tiene que explotar, con vinos de un amplio catálogo varietal; diferentes técnicas de elaboración, desde la maceración carbónica hasta las diferentes crianzas; desde los vinos tintos a los blancos, rosados, espumosos, incluso el supurado, que me parece una recuperación maravillosa. Rioja tiene de todo y tiene que haber sitio para todo, siempre que sea bueno.

- Una de las últimas apuestas han sido los blancos. ¿Cómo están los blancos de Rioja en el mundo?

- El año pasado me empeñé en demostrar en unas catas en Reino Unido que España, y Rioja especialmente, tiene un enorme potencial con los blancos de guarda. Nunca van a ser vinos de gran volumen pero sí de un prestigio magnífico. Esos vinos me interesan, pero desde luego no me interesan para nada los verdejos, chardonnay o sauvignon blanc que pueda hacer Rioja.

- ¿Y los futuros espumosos?

- Rioja tiene también potencial en los espumosos. Prefiero, desde luego, un espumoso de calidad que un blanco o un tinto que no digan nada. En este sentido, me parece una buena iniciativa, aunque el tema del espumoso en España me da mucha tristeza por el boicot a los cavas catalanes. Ha contaminado muchas cosas que están sucediendo. Ahora bien, en este caso concreto, sí veo inteligente este movimiento de Rioja hacia un nicho de mercado, aunque nunca será excesivamente importante. Rioja puede hacer de todo y de calidad: lo contrario que con el chardonnay y el verdejo.

- Me habla de Cava que, al margen del boicot, está sufriendo fugas de bodegas de la DOP por los precios bajos. ¿Es un riesgo para otras DOPs este asunto?

- Por supuesto. Desgraciadamente, hay operadores españoles especializados en ganar dinero con el pago miserable de la uva. Las DOPs deberían estar más pendientes de este asunto y entender que el precio y la calidad de la uva es fundamental y que hay que poner freno a estos operadores que son incluso capaces de cargarse las DOP más históricas. El precio de la uva es la clave para el futuro de la viticultura y, lamentablemente, en España seguimos estando muy lejos de las regiones prestigiosas de Francia e Italia. Es un problema que no se quiere afrontar, cuando el precio de la uva es el que asegura la profesionalidad de los viticultores y, sobre todo, el relevo generacional.

- ¿Qué nos falta al sector del vino en España?

- Tenemos un vacío enorme en elaboración de vinos a un precio elevado con volumen suficiente. Tenemos muchos vinos a 80 euros con 2.000 botellas, pero necesitamos 50 marcas de vino con 50.000 botellas a 50 euros. Somos los mejores en vino barato, en calidad/precio, y también tenemos marcas y vinos de gama muy alta, pero de muy poco volumen. Nos faltan grandes marcas. Nos hace falta también viajar, conocer y probar vinos. He llegado a escuchar en España que los vinos de Francia no son buenos... Tenemos un problema cultural y no me refiero sólo a las bodegas. Los agricultores tienen que tener un mayor compromiso con el territorio, conocer por qué Champagna, por qué Lambrusco, que ha tenido un magnífico desarrollo territorial en torno a un producto que descalificamos, o por qué Prosseco generan importantes rentas para sus viticultores. Y, por supuesto, está el papel de las cooperativas en España tiene que ser fundamental, pero para ello hay que poner auténticos profesionales al frente y vender producto propio en lugar de servir de despensa para las grandes bodegas.