El romántico, el dandy, el rebelde, el sabio ... Tú, ¿de qué vino eres? Un grupo de bodegas lanza una guía de personalidades de vino para ayudar en la elección LOMEJORDELVINO Lunes, 11 diciembre 2017, 13:34

Hispanobodegas, grupo de bodegas que trabaja en Rioja, Ribera del Duero y Rueda ha decidido dotar de personalidad a sus vinos para ayudar a los consumidores en la elección de vinos de cara a las cenas de Navidad.

Para ello, según explican en su web, lo que han hecho es estudiar las características de cada uno de sus vinos de las tres Denominaciones de Origen en la que estamos presentes. "Reconocerte en cada una de las personalidades que ofrecen sus vinos forma parte de un juego divertido qué incluso te ayudará a decidir la compra del vino que puede acompañar tus eventos en estos días de fiesta", aseguran.

Por ello, han hecho la siguiente distinción:

"Si eres más de tintos:

El Sensual: Valdelacierva Garnacha. Ese instinto que se tiene para transmitir las características de una uva como la garnacha. Ruda pero a la vez fácil de trato, especial, única. Es un vino que descodifica lo estándar y que se mueve con soltura entre aromas a terruño y la suavidad y delicadeza que le aporta la madera.

El goloso: Valdelacierva Maceración Carbónica: Explosión de fruta y total “golosura” del conjunto. Un lujo de juventud con exquisita personalidad. Un vino que te hará recordar las chuches, la piruleta. Es redondo y se lleva muy bien con sus compañeros de mesas. Divertido en todas las ocasiones.

El Dandy: Valdelacierva crianza: Una concepción moderna y, atrevida, en la crianza de un vino, sin perder los orígenes de la tradición secular de La Rioja. Un vino dinámico que no dejara indiferente a nadie. Destaca por su elegancia, refinamiento y domina a la perfección la variedad reina de Rioja, la Tempranillo. Conoce los códigos de Rioja, sus buenas prácticas. No es extravagante, no sigue tendencias, las crea.

La Reina: Anier Vendimia Seleccionada: Contundente y amable. Marca tendencias basadas en su personalidad, diferente a lo establecido como norma. Nunca pasa desapercibido. Una doble personalidad que juega con sus letras para pasar desapercibido como la Reina de las mejores ocasiones y compañía. Edición limitada de un complejo y pontente vino donde la fruta y la madera juegan su papel.

El Gentelman: 12 Linajes Reserva: Un vino para las damas y caballeros del siglo XXI, que saben apreciar lo mejor, cultivar la tradición y rodearse solo de lo más auténtico, un vino que forma parte de una gran leyenda, la leyenda de los 12 Linajes. Nada de “postureo” es para disfrutar y quedar a lo grande sin renunciar a la nobleza del vino.

El Sabio: 12 Linajes crianza: El sabio: Habilidad de conjugar lo clásico con lo moderno, para llegar a los paladares exquisitos que demanden un excepcional Ribera del Duero. ¡Maravilloso! La personalidad del vino nos hace ser los “sabios” los más listos de la clase, del trabajo, del equipo por eso este crianza no deja indiferente a nadie.

Si eres más de blancos y rosados:

La Niña Bonita: GarciGrande verdejo: Elegante y resultón. No importa el ambiente, se adapta a cualquier situación y época del año. Joven, fresco, con un toque maravilloso de pillería sana. ¡Encantador!

El Hippy: 12 Linajes verdejo: Descarado y armonioso. Exultante en su juventud. Carismático y personal. Aires de libertad floral y frutal. ¡Huracán!

El Rebelde: Valdelacierva Rosé. Por su color, su frescura, por ser un joven. Por darle igual vestir un rosa, siendo chico. Lo lleva bien, con estilo y personalidad. Perfumado de elegantes y complejos aromas a frutas: a melocotón a fresa. Atractivo, armonioso. Todo un ejemplo de juventud.

El romántico: GarciGrande Sauvignon Blanc. Amabilidad y ternura en sus notas organolépticas. Sol y mares tranquilos. Ocio y relax. Invitación al amor.

El profesor. Anier Vendimia Seleccionada Verdejo. Serio y reposado, pero sin olvidar nunca sus orígenes. Fresco, vivo, aromático, cálido y untuoso. Un gran vino".