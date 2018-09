¿Qué es la botrytis? 01:51 Andrea Aragón La podredumbre gris ataca a la uva para conseguir el azúcar INÉS MARTÍNEZ Logroño Jueves, 27 septiembre 2018, 13:35

Este año es el terror del campo. Las condiciones meteorológicas de los últimos meses, con mucha lluvia y mucho calor, son las ideales para que la botrytis se adueñe de las plantas y, en definitiva, las pudra en busca de azúcar. El Consejo Regulador recomendaba ayer «extremar la precaución» tras la aparición de algunos focos, aunque también destacaba la sanidad general de las viñas.

Pero la botrytis cinerea no tiene que ser siempre negativa. José Ramón Jiménez, el Educador en Vinos, explica que «en el suelo puede haber hongos latentes que pueden desarrollarse más o menos dependiendo de la humedad. En el caso de la botrytis o podredumbre gris, lo que intenta es buscar el azúcar. Si no hay herida en la piel no llega a entrar, pero en el momento en el que esté dañada, por la lluvia, piedra, viento..., es una vía de entrada perfecta para el hongo«.

Pero la botrytis tiene su cara buena. «En el caso de las condiciones sean las idóneas, que el hongo esté pero las meteorología sea más seca, lo que hace el hongo no es pudrir la uva sino pasificarla, y le da un sabor muy especial, como ocurre en los vinos botritizados de Francia, Alemania o Hungría, es lo que se llama la podredumbre noble».