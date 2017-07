Salamero aplaza la votación al carecer de apoyo suficiente para modificar los rendimientos Fernando Salamero, en el centro, conversa con Pablo Franco, jefe de los Servicios Técnicos, y José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador. :: m. herreros Grupo Rioja confía en convocar al sector la próxima semana, a la espera de los votos de Asaja, y sacar adelante su propuesta del 115% ALBERTO GIL LOGROÑO. Viernes, 21 julio 2017, 23:55

Ya adelantaba ayer Diario LA RIOJA que se preveía un pleno del Consejo Regulador tenso y difícil, toda vez que Grupo Rioja no tenía garantizados los apoyos necesarios para sacar una propuesta y el presidente de la organización, y también del Consejo Regulador, Fernando Salamero, decidió no someter a votación la propuesta.

El aplazamiento de la decisión permite dar más tiempo a ARAG-Asaja para intentar convencer a sus bases y suscribir la propuesta de la organización mayoritaria de bodegas. Íñigo Torres, gerente de Grupo Rioja, explicaba así lo sucedido: «De momento no hay consenso y nosotros seguimos insistiendo en pedir responsabilidad al conjunto del sector para alcanzar un acuerdo». «Estamos -agrega- ante una campaña excepcional y nosotros vamos a seguir trabajando, como siempre, en intentar alcanzar un pacto para modificar unas normas de campaña que no tienen en cuenta la situación actual».

El tiempo apremia puesto que la vendimia se presenta, en las zonas no heladas especialmente, con un importante adelanto respecto a otros años, lo que hace pensar que probablemente la semana que viene se intente convocar una nueva reunión. Tal y como informaba ayer Diario LA RIOJA, la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (Fecoar) apoya la propuesta de Grupo Rioja, pero sus votos no son suficientes para sacar adelante la modificación de las normas de vendimia: «Por nuestra parte, insistimos en que se trata de una propuesta real, que no debería generar tensión alguna entre territorios porque está basada en fundamentos técnicos y que es la que aprobó nuestra asamblea por unanimidad», explica Fernando Ezquerro, presidente de Fecoar. «Vamos a ver si somos capaces de volvernos a juntar -continúa- porque, desde luego el tiempo se nos echa encima».

La propuesta

Las normas de vendimia que están aprobadas desde el año 2015 contemplan un rendimiento máximo amparado del 105% para el conjunto de la denominación y del 71% en transformación. Son consecuencia del acuerdo trienal alcanzado en su momento y que, además de regular los rendimientos de campaña para el periodo 2016/2018, fijaba también los límites máximos de aumentos de plantaciones para garantizar el control del potencial productivo.

Los servicios técnicos del Consejo Regulador presentaron el miércoles un informe técnico, pormenorizado, con los daños de la helada del pasado 28 de abril y que, básicamente, establece tres zonas: libre de helada, con afección intermedia y afectada. Grupo Rioja plantea elevar los rendimientos hasta un 115% en la zona no afectada por la helada e, inicialmente, rendimientos máximos para el 80% en la zona con daños intermedios y del 60% en las comarcas o poblaciones más dañadas si bien con posibilidades de pequeños 'ajustes'.

Después de las últimas elecciones al Consejo Regulador, Grupo Rioja, cooperativas y ARAG-Asaja, cuentan exactamente con los 150 votos necesarios para sacar entre los tres cualquier acuerdo, aunque las cooperativas alavesas de Dolare no dan por el momento el visto bueno y ARAG-Asaja sigue sin tener una postura sustentada por sus bases.

Otra opción que se plantea son sumar abstenciones para reducir la necesidad de votos afirmativos, pero tampoco salen las cuentas, ya que, salvo Araex y la UAGN-Navarra, ninguna de las otras organizaciones del sector parece estar dispuesta a favor de la propuesta de Grupo Rioja.