«Salí por primera vez a un campo de golf en abril» Carlos Arróniz debutó en la Liga con triunfo. :: m.h. Carlos Arróniz Campeón de Tercera S.M. LOGROÑO. Miércoles, 15 noviembre 2017, 13:59

Carlos Arróniz llegó y triunfó. El ganador de la Tercera categoría comenzó a jugar al golf este mismo año, cuando comenzó la séptima edición de la Liga Golf y Vino, para compartir la afición de su padre, y acabó coronándose en la última prueba.

-¿Cómo comenzaste a jugar?

Nombre Carlos Arróniz. Puntos totales 1023. Puntos antes de la final 571. Puntos en la final 452. La afición Comenzó este año por la afición su padre.

-He empezado por culpa de mi padre, que lleva muchos años jugando al golf y ha sido una excusa para hacer deporte con él. Salí por primera vez a un campo en abril de este mismo año, sólo llevo siete meses jugando al golf.

-Contento entonces por triunfar así en tu primera experiencia...

-Estoy encantado, además porque estoy aprendiendo muy rápido, más de lo que yo pensaba. El campo y las instalaciones son muy buenas y el grupo humano es buenísimo.

-¿Qué te ha parecido la Liga?

-Una pasada, tanto a nivel de organización como de ambiente. Yo quizá pensaba que el golf iba a ser algo como más elitista pero la gente es muy sencilla y simpática. Además, los torneos están muy bien organizados y siempre tienen detalles con los jugadores, es de agradecer.

-Tu victoria se decidió en la última prueba...

-No tenía en mente poder ganar. Estaba octavo hace unas semanas y en el anterior torneo me coloqué tercero, pero pensaba que lo normal sería no quedar entre los primeros en la final. Me salieron las cosas y vi que a los demás no tanto, aunque hasta que no salieron las clasificaciones no me lo imaginaba, me tuve que contener la emoción.