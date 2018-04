SOBRE RIOJA ORIENTAL

El Consejo Regulador ha consumado el fallecimiento oficial de Rioja Baja, un territorio así conocido durante cientos de años y, formalmente como tal, desde la constitución de la DOP en 1926. El argumento principal utilizado es que, como sólo dos operadores han indicado la zona 'Rioja Baja' en sus botellas desde 1999, hay que dar una oportunidad a 'Rioja Oriental'. No obstante, usando la misma tesis, entiendo que una decisión tan trascendente -cambiar la Historia lo es- debería venir avalada por compromisos de uso de 'Rioja Oriental' de quienes han promovido el cambio de nombre, algo que uno de sus principales valedores, el bodeguero Álvaro Palacios, ya ha dejado claro que no contempla al menos a corto plazo. Tampoco creo que 'Rioja Baja' haya tenido una oportunidad real, ya que es ahora por primera vez, no en 1999, cuando se ha planteado el desarrollo de nuevos vinos vinculados al origen, pero sobre todo creo que el debate ha sido demasiado corto para recabar en realidad las opiniones de bodegas y viticultores riojabajeños.

En este sentido, me pregunto que pensarían en La Rioja Alta si Rioja Oriental exigiera ahora cambiar su nombre por Rioja Occidental -quizá más 'peyorativo' que vender vinos de 'Rioja Baja' sea competir con vinos que se llaman 'Rioja Alta' sin la existencia de su antónimo geográfico - o qué dirían en Rioja Alavesa si los municipios riojanos de San Vicente, Ábalos y Briñas -condenados administrativamente al aislamiento geográfico- exigieran el cambio de la indicación por Sonsierra. ¿Sería suficiente una decisión mayoritaria del Consejo Regulador?