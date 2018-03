Tres estrellas en el Museo Vivanco Ferran Adrià se dirige al público ayer en el Museo Vivanco, con Rafael y Santiago Vivanco, así como Leonor González Menorca, en primera fila. / Justo Rodriguez El célebre chef presentael libro 'Sapiens del vino' junto a su sumiller, Ferran Centelles | El célebre cocinero Ferran Adrià recibe en Briones la medalla como patrono de la Fundación Vivanco como «máximo exponente de la gastronomía contemporánea» DIEGO MARÍN A. Logroño Domingo, 25 marzo 2018, 10:45

Afirma Ferran Adrià que «hoy en día el nivel de la gastronomía española es estratosférico, tenemos una cocina popular y un arte culinario muy bueno, ya sea en un restaurante tres estrellas Michelin o en algo informal». Dentro de ese alto nivel nacional, el prestigioso cocinero destaca en La Rioja a Francis Paniego porque «es un 'crack'». «Lo bueno y lo malo es que, como todas las regiones son buenas, todo el mundo compite. Por eso hay que tener humildad», considera.

El copropietario de elBulli, que fue considerado como el mejor restaurante del mundo, y que ahora se ha transformado en el proyecto de investigación y divulgación de la gastronomía elBullifoundation, acudió ayer al Museo Vivanco de la Cultura del Vino de Briones para presentar junto a su sumiller, Ferran Centelles, el libro 'Sapiens del vino'. En este volumen, como en el proyecto en general, Fundación Vivanco ha colaborado aportando documentación. Y en esa simbiosis Ferran Adrià fue nombrado patrono, igual que el pintor Antonio López, el filólogo Víctor García de la Concha o la 'mezzosoprano' Teresa Berganza, de la Fundación Vivanco, en su caso como «máximo exponente de la gastronomía contemporánea».

El célebre cocinero catalán no había visitado, hasta ayer, el Museo Vivanco. «Todo el mundo hablaba de que este es uno de los mejores museos del vino del mundo», reconoce. Ayer lo visitó de 10 a 15 horas, a fondo. «Seguramente en La Rioja lo veis diferente a como lo vemos desde fuera, pero si esto estuviera en un lugar por donde pasen millones de turistas sería el museo más visitado en España, sin duda», afirmó. Preguntó mucho porque «para saber hay que preguntar», justificó, pero sobre todo porque, desveló: «Estamos preparando, a nivel de metros cuadrados, dos proyectos parecidos a este y queríamos saber cuánto han tardado en ponerlo en marcha, la narración que han seguido... Ha sido muy fructífero».

«Yo no soy experto en vino, aunque me gusta beberlo», admite Ferran Adrià. Con la metodología 'Sapiens', «como si fuera un 'software'», pretenden implantarla «para después poder utilizarla como quieras, el caso es compartir el conocimiento; hay libros buenísimos sobre el vino, la botella, la uva... pero no están conectados, lo que hace 'Sapiens' es conectarlos». En el acto celebrado ayer en la Sala 3 del museo, entre prensas centenarias, sólo hubo 130 invitados, entre ellos, la consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja, Leonor González Menorca.

Santiago Vivanco, presidente de la Fundación Vivanco, advirtió que «hay un antes y un después en la gastronomía y se lo debemos a Ferran Adrià, que creó otra manera de hacerla y entenderla». Para Vivanco, «tenerlo como patrono es un honor tremendo, sobre todo porque comparte con nosotros la labor de divulgar». En ese sentido, las dos fundaciones se necesitan mutuamente. «Ferran Adrià se ha quedado gratamente sorprendido con nuestro museo y nuestra documentación, y que nuestros materiales le ayuden nos hace felices», confiesa Santiago Vivanco.

De la Fundación han obtenido «documentación maravillosa» para una enciclopedia de cinco volúmenes sobre el vino que está preparando Centelles. El primer libro de esa serie fue presentado ayer ante un aforo limitado, y en él, como en los siguientes, «va a ser muy importante toda la información que tiene la familia Vivanco». En este proyecto Centelles ya cuenta con Fernando Martínez de Toda, catedrático de Viticultura de la Universidad de La Rioja, como consultor. «Todos los impresionantes recursos que tiene Vivanco nos han ayudado mucho a reproducir la historia de las bebidas y del vino», subraya Centelles.