El viaje al ¿origen? de Rioja El periodista Jorge Alacid, moderador, con Íñigo Torres (Grupo Rioja), Begoña Jiménez (Asociación de Bodegas Centenarias y Tradicionales de Rioja) y Eduardo Hernáiz (Bodegas Familiares de Rioja). :: JUSTO RODRÍGUEZ Las bodegas esgrimen importantes diferencias conceptuales sobre los 'nuevos Riojas' de Viñedos Singulares, de municipio y de zona Foro Internacional del Vino: la situación actual y el futuro de la DOCa Rioja ALBERTO GIL* AGIL@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Miércoles, 8 noviembre 2017, 00:40

Rioja aprobó este verano la primera diferenciación de vinos de su historia: los Riojas de 'Viñedos Singulares' que implican una nueva categoría con exigencias de producción, calidad y costes superiores al resto. Un pretendido viaje hacia el origen, hacia los viñedos, que aspira a completar las menciones tradicionales de crianza, reserva y gran reserva, hasta ahora la única distinción de vinos (por el tiempo en madera) existente la DOCa. Aunque, como se puso ayer de manifiesto en el Foro Internacional del Vino de Club de Marketing, Rioja tendrá que hacer 'ejercicios de pedagogía' para explicar en qué consiste una apuesta que Priorat, desde ya hace años, sí ha tenido clara.

En este sentido, el Foro reunió a representantes de las tres principales organizaciones bodegueras de la región y, tal y como pusieron de manifiesto sus portavoces, el consenso alcanzado para la nueva normativa ha sido más bien 'justito'. Íñigo Torres, gerente del Grupo Rioja, la asociación dominante, y Begoña Jiménez, coordinadora de ABC, que agrupa a firmas históricas que elaboran vinos de coupage y de largas crianzas, dejaron claro que, a su juicio, los 'nuevos Riojas' de Viñedos Singulares, de municipio y de zona «no deben ser entendidos como categorías superiores», sino simplemente como «menciones geográficas». «Las únicas categorías, verticales de Rioja, seguirán siendo las de crianza, reserva y gran reserva», insistió Torres.

uEnoturismo Rentable y Sostenible. Caso de éxito Finca Villacreces. Iván Perez (Grupo Artevino) y Manuel Romero (Dinamiza Asesores). uCaso de éxito Ruta del Vino Franciacorta (Italia). Camila Alberti uEnoturismo Alianzas de valor. Carlos Echapresto. uEl arte de lo cercano Bodegas urbanas. Taller de vinos Arizcuren. Javier Arizcuren.

Enfrente, Eduardo Hernáiz, presidente de Bodegas Familiares de Rioja (BFR), quien, pese a insistir en que ambas categorizaciones deben ser compatibles, abogó por «empezar a diferenciar viñedos y producciones para recuperar credibilidad». «Los vinos de viñedos singulares, en los que también caben sin duda los reservas y grandes reservas, son el primer paso hacia una diferenciación; tenemos clima, suelos y conocimiento para intentar competir con los grandes vinos del mundo y hay que apostar por esta línea».

LAS OPINIONES Grupo Rioja Íñigo Torres «Las únicas categorías verticales de Rioja seguirán siendo las de crianza, reserva y gran reserva» Begoña Jiménez ABC «Puede haber demanda de vinos de 'terruño' pero sigue siendo la Rioja del coupage la que nos da prestigio» Eduardo Hernáiz Bodegas Familiares «La diferenciación de vinos no está en la crianza; y ahí tenemos ejemplos de reservas a tres euros»

Quedó claro el compromiso de Bodegas Familiares por las nuevas figuras, incluso con su promoción por parte del Consejo, pero no tanto la de Grupo Rioja ni la de ABC: «Las figuras están recién aprobadas, incluso aún pendientes de aprobación administrativa, por lo que no tiene sentido promocionar algo que todavía no tienes», advirtió Torres.

Hernáiz recordó, sin embargo, que la modificación del pliego ya ha sido publicada en el BOE (pendiente de alegaciones) y que ya hay bodegas que están siguiendo una trazabilidad desde la vendimia pasada, con lo que los primeros vinos de Viñedos Singulares podría estar en el mercado a principios del 2019: «El año próximo habría que hacer un importante esfuerzo de promoción y otro mayor en el 2019 porque hemos generado atención entre la crítica después de mucho tiempo». «Para mí -añadió-, la diferenciación está en la uva; tenemos grandes vinos de reserva pero también otros a poco más de tres euros y ese sistema tradicional necesita complementarse».

Torres y Jiménez coincidieron en que la mejora en valor es un reto para Rioja: «Puede haber demanda creciente por los vinos más ligados al 'terruño' pero sigue siendo la Rioja de los 'coupages' la que nos ha dado el prestigio», apostilló la representante de ABC. En esta línea, el gerente del Grupo Rioja apostó por un modelo propio: «Rioja no es Borgoña y no conviene imitar a nadie sino desarrollarnos con nuestra propia personalidad».

Y, de nuevo, Bodegas Familiares dejó claro que maneja otras 'claves': «Mirar y valorar nuestros viñedos no es inventar nada; hemos dado un primer paso que, aunque con defectos, debe animarnos a seguir». Por último, Hernáiz lanzó un mensaje para algunos de los productores de los vinos 'top' de Rioja que, de momento, han optado por no acreditar Viñedos Singulares: «La diferenciación ha sido lo que han demandado durante años, así que no entiendo que algunos ahora prefieran quedarse de perfil».

Un interesante debate, de momento interno pero al que están atentos prescriptores y crítica, y, visto lo visto, Rioja debería empezar a explicar bien hasta dónde aspira realmente a llegar con su 'viaje al origen'.