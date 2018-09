El vigilante de la plaga David Castro, con viñedos y una panorámica de Elciego de fondo. :: justo rodríguez Un viticultor, que predijo la helada y el midiu, reúne a más de 4.000 usuarios en WhatsApp |David Castro gestiona una red gratuita y privada de alerta de mensajería instantánea y de asesoría a viticultores ALBERTO GIL Logroño Lunes, 3 septiembre 2018, 13:49

«Comenzamos para dar un servicio de aviso y asesoramiento instantáneo a nuestros propios clientes pero hemos ido creciendo... ahora mismo el grupo de WhatsApp tiene más de 4.000 usuarios». Son fundamentalmente agricultores y bodegas, que se han ido sumando al canal de este joven viticultor de Elciego que apenas da abasto para atender las consultas: «¡Uff!... por la mañana cuando me levanto puedo tener 300 whatsapps para contestar».

El canal de David Castro, viticultor y empleado en una empresa de asesoramiento vitícola y venta de productos fitosanitarios, se ha convertido en una auténtica red de alerta y asesoramiento vitícola que ha ido sumando más y más seguidores: «Para mí es una satisfacción; he recibido cestos de tomates en la oficina con tarjetas de agradecimiento... El otro día en la calle Laurel una persona, a la que no conocía, se me acercó para decirme que la ronda estaba pagada...», explica David Castro.

- Nombre Garañango Alerta y Difusión . 'David Castro más 4.000 agricultores en la red' - Número 618 32 69 82 - Servicios Gratuitos de aviso y asesoramiento vitícola (tutoriales, tratamientos, etc.), información general, de ayudas, subvenciones, órdenes legislativas e incluso de plataforma privada para el comercio de uva y vino entre particulares y empresas.

También le hicieron un vídeo personal de agradecimiento en Facebook. No es para menos, puesto que el viticultor predijo con antelación la terrible helada del 2017. «Lo que recomendé entonces es que se hicieran seguros agrarios porque se daban todas las condiciones para una fuerte helada». David Castro la ha vuelto a clavar este año: «Aventuramos para mayo que tendríamos la campaña más complicada de las últimas décadas por el mildiu...».

Ahora bien, Castro ni es adivino ni pretende 'suplantar' al pastor del Gorbea: «No acierto siempre, afortunadamente; de hecho este mes de agosto avancé una previsión de lluvias por encima de lo normal en función de los datos meteorológicos, pero las bolsas de agua que creíamos se podían formar las han padecido en Alicante y no en La Rioja como pensábamos». «Mi jefe -continúa entre risas- me dijo que me iban a conocer como David 'Catástrofe', en vez de como David Castro, pero por fortuna también me equivoco».

En este sentido, el viticultor admite que no es un técnico de formación: «Soy un gran aficionado a la meteorología, pero no soy científico ni he estudiado». «Eso sí -continúa-, conozco los viñedos porque trabajo en los de mi familia desde niño, así que lo más valioso de este servicio son los vídeos, los tutoriales sobre cómo actuar sobre el viñedo, en la vegetación y cómo aplicar tratamientos preventivos». Es David Castro quien gestiona personalmente la red de WhatsApp, aunque ha llegado a una dimensión en la que no llega por sí mismo: «No estoy solo, hay un grupo de profesionales detrás como Ester Ocio, Elena Recio o Eugenio García del Moral que me apoyan, especialmente con los vídeos; sin ellos no llegaría a tantas consultas».

El viticultor recuerda que el servicio es «totalmente gratuito» y que su intención fue aprovechar la mensajería instantánea de WhastApp: «Conozco a los viticultores y en muchos casos les cuesta estar informados, pero nosotros estamos encima de las convocatorias de ayudas, órdenes de subvención, cambios normativos...». «De hecho -continúa-, instituciones como la Diputación alavesa nos pasan ya directamente sus comunicaciones para que las difundamos». Castro es consciente de que la dimensión de la red ha superado sus expectativas: «Hay muchas casas comerciales de productos enológicos y vitícolas interesadas y, probablemente, en el futuro nos planteemos patrocinios, pero siempre de forma gratuita para el usuario». «Esto ya lleva mucho trabajo -continúa- y hay que rentabilizarlo, aunque nunca fue nuestra intención original».

Las posibilidades son ilimitadas y, de hecho, en la pasada campaña Castro puso en contacto a viticultores y bodegas -de forma anónima- para operaciones de compra venta de uva que sumaron más 4,5 millones de kilos. «Diría que el 90% de las bodegas de Rioja está en la red y contactan con los viticultores, pero nosotros no hacemos nada ni nos llevamos nada: sólo les ponemos en contacto de forma anónima».