El viñedo de Rioja, ante un año «complicado» por la humedad «Las lluvias son siempre bien recibidas pero como han sido tan persistentes, los viticultores están deseando que paren», ha dicho Nagore LA RIOJA Viernes, 1 junio 2018, 13:54

El consejero de Agricultura de La Rioja, Íñigo Nagore, ha pronosticado hoy una campaña «complicada» para el sector vinícola por el «exceso de humedad» en las viñas, que puede deparar diferentes enfermedades en las plantas.

«Las lluvias son siempre bien recibidas», ha reconocido, y en el caso del viñedo ha aludido a los problemas que general la falta de agua en las vides «pero como han sido tan persistentes, los viticultores están deseando que paren».

En los próximos meses se pueden producir problemas en las viñas «derivados del exceso de humedad» y por eso ha pedido a los agricultores que «estén atentos» al estado sanitario de sus viñas.

Además, ha reconocido, «si no para de llover ya, las enfermedades de la vid no se pueden tratar porque no se puede entrar en el campo» con lo que cree que puede ser «un año complicado» por las enfermedades que puede originar el exceso de humedad, ha concluido.