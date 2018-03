Sí, lo del vino 'HU-HA' de Chimo Bayo es cierto Bodegas Arráez, de Valencia, lanzará en dos semanas un technovino con uva bobal que homenajea los años de la Ruta del Bakalao | "Nuestra uva bobal ha sido seleccionada minuciosamente bajo el método 'esta sí, esta no, esta me gusta me la como yo' LOMEJORDELVINO Viernes, 2 marzo 2018, 10:56

Seguramente ya lo has visto en tu muro de Facebook. Y quizás has pensado que se trata de un fake. Pero no. Es completamente cierto. Dj Chimo Bayo va a lanzar junto a una bodega valenciana, Arráez, un vino llamado HuHa, como el conocido grito del artista, uno de los faros musicales y estéticos de la "ruta del bakalao" de los 90.

Un vino que bautizan como "technovino" elaborado con uva bobal y que rinde homenaje a esa época y a uno de sus "gritos de guerra", ha recogido EFE Valencia.

La bodega confirmaba ayer lo que desde hace horas circula ya por redes sociales, la alianza entre uno de los artistas españoles con más éxito dentro y fuera del país hace 30 años y una bodega de la Denominación de Origen Valencia que elabora ya otros vinos "canallas" como Vivir sin dormir, Mala vida, Bala perdida y Vividor.

La presentación oficial de Hu-Ha (o HUHA, según el comunicado de la empresa) se celebrará el próximo día 13, en un enclave aún por especificar, y desde la bodega radicada en La Font de la Figuera señalan que pese a no estar aún a la venta ya se han puesto en contacto con ella desde Alemania, Argentina, México, Singapur o Japón para saber más sobre este caldo.

"El vino HUHA es un homenaje a la libertad, la música de la felicidad y el hedonismo de aquellos años y queríamos celebrarlo de una manera especial: con el primer vino de uno de los DJ que transformó el panorama techno en España y que consiguió que gran parte del mundo girase la mirada hacia Valencia", señalan.

Ambas partes han trabajado con una agencia de comunicación el diseño de este nuevo vino, en cuya etiqueta posterior se recuerda con humor algunas de las estrofas más conocidas de la banda sonora del "bakalao".

"Nuestra uva bobal ha sido seleccionada minuciosamente bajo el método 'esta sí, esta no, esta me gusta me la como yo'. Solo así podemos conseguir un technovino que en boca produce un chiquitán chiquiti tan tan tan, que tun bam bam que tun bam que tepe tepe tam pan pan que tun bam que pem", reza esa etiqueta.

Chimo Bayo sigue en activo como compositor y DJ y en 2016 publicó junto a la periodista Emma Zafón su primera novela, "No iba a salir y me lié", que homenajeaba aquella ruta marcada por la música electrónica, las fiestas sin fin de viernes a lunes, las drogas de diseño y el mapa emocional de varias discotecas y clubes donde reinaba el "techno".

Imagen de Chimo Bayo en la actualidad / chimobayo.com