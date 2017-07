El vino MUWI El festival presenta el vino creado específicamente para la celebración de estas jornadas de conciertos Miércoles, 19 julio 2017, 15:07

La planta de embotellado de Bodegas Franco-Españolas se ha transformado temporalmente en el escenario perfecto para presentar la segunda edición de los vinos MUWI, acompañados por un DJ en un set que recordaba al ambiente industrial del clubbing de los 90’s que inspira la estética y la personalidad del festival en esta segunda edición.

Rafa Bezares, promotor de MUWI, ha servido de guía sobre el recorrido que podrán hacer los asistentes al festival a través del proceso de elaboración del vino, desde la viña en los patios de la bodega en la que pincharán los DJ’s de continuidad, hasta los depósitos con una exposición de Carlos Caperos de Dclick!, pasando por la nave de barricas que acogerá inesperados acústicos para terminar redondo en botella, tal y como ha sucedido con el vino oficial del festival que se ha presentado esta mañana.

En primicia ha anunciado que Amatria y Soleá Morente brindarán un par de acústicos el viernes y el sábado de aforo limitado como recompensa para aquellos madrugadores del festival que lleguen desde la apertura de puertas.

Eduardo Rodríguez Osés, director General de Cultura y Turismo, ha animado a que los riojanos "hagan suyo el festival como altavoces de la creciente tendencia de Turismo de Festivales que nuestra Comunidad ofrece y que, en el caso concreto, de MUWI reúne el ADN de los valores de La Rioja: vino, gastronomía en un entorno excepcional para la música".

Ha tomado la palabra Ricardo Moreno, director de TSMGO |The show must go on consultora de branding que ha desarrollado y gestiona la imagen de marca del festival, para señalar que "los festivales son una excelente plataforma para las marcas como vehículo para llegar a sus audiencias de una manera diferente, creativa y singular. Un elemento icónico de MUWI es el packaging del vino que recuerda claramente a los 90’s y sus códigos más reconocibles o el cartel del festival".

Vino muwi

Los vinos son un Crianza DOC 100% tempranillo, que representa la noche y la parte más auténtica del festival, y el blanco joven Viura 100% como muestra de la parte diurna y más fresca. Vestidos con una contundente y potente gráfica como anticipo de lo que representa un festival de estas características. Los dos vinos – elaborados por Bodegas Franco-Españolas - han sido seleccionados como los vinos oficiales MUWI y se servirán desde mañana mismo en varios establecimientos de Logroño y serán vendidos en exclusiva durante los 4 días del Festival en el MUWI Market a modo de recuerdo.

Su diseño busca que, además de consumirse, se adquiera como souvenir al llevar impreso el cartel con todos los artistas y bandas que participan en esta edición en la contraetiqueta. Con el fin de reforzar la marca MUWI se ha trasladado a la gráfica y sus códigos: ritmo, vibración, colores…

Uno de los factores en los que se ha puesto también énfasis es en el carácter abierto y de colaboración del festival y como muestra 2 de las empresas que han participado en la producción de los elementos que visten estos vinos: Etilisa con la impresión de las etiquetas y Gráficas Pisamar con el papel de seda que envuelve a cada una presentes sus responsables en la rueda de prensa.

A ritmo de DJ

Los organizadores han hecho un guiño con los grupos confirmados al utilizarlos en una sesión de Lugg DJ que ha maridado la presentación con una selección los artistas de esta edición: los guipuzcoanos WAS, El Columpio Asesino (DJ Set), Soleá Morente, The Excitements, La Bien Querida (acústico), Perro, combinados con propuestas más provocadoras como Las Bistecs, Joe Crepúsculo, Los Bengala, revelaciones que están girando con notable éxito y que son propuestas emergentes para descubrir en esta edición del festival Amatria, Shinova, Kokoshca, Mostaza Gálvez, Tailor for Penguins riojanos como Sonic Sisters, La Vil Canalla y el internacional cabeza de cartel «rinôçérôse» que llega desde Francia con su último disco recién lanzado. También tendrán espacio artistas pensados para un público más familiar y con un claro componente de diversión como Las Kasettes y Palodú. Y los recientemente confirmados DJ’s: JotaPop y David Van Bylen DJ en pleno estado de gracia, JPolli DJ desde Dublín, Yanara Espinoza líder de Papaya en formato DJ, los maños Unicornicats DJ, DJ Lugg, Edu AnMu DJ, DJ Guatecón, DDRey DJ.