«Que entre cuatrocientas fotos elijan la tuya, es para sentirse orgulloso»

Ángel Rubio empezó con la cámara en 2012 como hobby y luego pasó a ser parte de su experiencia laboral. Consiguió el primer premio de una de las categorías del IV Rally.

-¿Se esperaba ganar?

-La verdad es que no, porque tenía dos nominaciones, pero personalmente me gustaba más esta foto (Bodegas Valdemar). Estaba más convencido que podría ganar con ella, pero cuando no conseguí el premio no me esperaba ganar con la otra.

-¿Qué trataba de decir con la foto?

-No tenía ninguna intención sinceramente. Me gustó mucho lo que es el lugar, sobre todo la zona de las barricas y me pareció espectacular la cueva.

-¿Qué le inspiró?

-Que esto es Rioja. En principio creo que este lugar es el más importante de una bodega.

-¿Qué le ha parecido el resto de fotografías?

-Muy chulas. Había impresionantes y un nivel muy grande. Por eso no me esperaba ganar y que luego entre cuatrocientas fotos elijan la tuya es para sentirse orgulloso.

-¿Es la primera vez que participa?

-No es ni la primera vez que participo ni que gano. He estado ya en cinco ediciones.

-¿Qué le parece la iniciativa?

-Me parece fantástica, no solo por ver bodegas sino porque, al final, es una gran familia que ya nos conocemos casi todos y es impresionante volverte a reunir cada año. Espero que nunca se acabe.