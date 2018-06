Rioja brilla en Decanter La publicación elige el Bikandi, de Olabarri, mejor tinto del mundo de uvas españolas | El concurso distingue además al blanco Rodiles, de Viñedos de Alfaro, y al Ysios Grano a Grano, con otros dos de los preciados 'Best in Show' del 2018 LA RIOJA LOGROÑO. Miércoles, 6 junio 2018, 13:25

El mayor concurso de vinos del mundo, y uno de los másprestigiosos, Decanter World Wine Adwars 2018, encumbra el vino Bikandi Reserva de Bodegas Viña Olabarri (Haro) como «el mejor vino tinto del mundo entre 15 libras y 30 libras elaborado con variedades españolas», informa la bodega.

Bikandi se hace con uno de los escasos 'Platinum Best in Show' del concurso, con 98 puntos sobre 100 de valoración en la cata, galardón que obtienen además los vinos de Rioja Rodiles Blanco de Viura Reserva 2013 (de Viñedos de Alfaro) e Ysios Grano a Grano 2016 de la bodega del mismo nombre de Laguardia -ambos con 97 puntos- , lo que convierte a Rioja en la región española más valorada por los jueces de Decanter y las más reconocidas a nivel internacional, junto con los vinos del Ródano (Francia).

LOS TRES 'BESTO IN SHOW' DE DECANTER 2018 Bikandi Reserva 2010 Bodega Viña Olabarri (Haro). Valoración Decanter 98 puntos. 'Best in Show' entre la cata específica para los vinos con Medalla de Platino y mejor tinto con variedades españolas. Rodiles Blanco Viura 2013 Bodega Viñedos del Alfaro (Alfaro). Valoración Decanter 97 puntos. 'Best in Show', entre la cata específica entre los vinos con Medalla de Platino (más de 95 puntos). Ysios Grano a Grano 2016 Bodegas Ysios (Laguardia). Valoración Decanter 97 puntos. Nuevo vino de la bodega, que logra también el título 'Best in Show' entre los que alcanzaron la Medalla de Platino.

Los 'Best in Show' son seleccionados en una segunda cata con todos aquellos vinos que han obtenido una Medalla de Platino (más de 97 puntos). En el concurso, con un jurado compuesto por Master of Wine y Master Sommeliers, así como por expertos de la propia revista, se han catado casi 17.000 vinos en esta edición de todo el planeta.

Relacionada 25 medallas para Bodegas Familiares en los Decanter 2018

Otros tres vinos de Rioja se hacen con una Medalla de Platino -a partir de 97 puntos-: el Gran Reserva Viña Real 2011, de Bodegas CVNE; el Criterion Reserva 2010, de Bodegas Criterion, y el Reserva 2009 Manzanos 125 Aniversario, de Manzanos Wines.

LOS MEJORES RIOJAS

Medallas de platino vIÑA REAL g. RESERVA 2011 CVNE criterion reserva 2010 Criterion manzanos 125 aniversario Manzanos

Medallas de oro Perica Oro Reserva 2011 Perica Jaun de Alzate 2011 Loli Casado Finca Nueva G. Reserva 2010 Finca Nueva Parcela 14.8 2016 Amador Medrano Rioja Vega E.Limitada 2015 Rioja Vega Valserrano G.Reserva 2013 Valserrano Parcela 14.8 2016 Amador Medrano

Medallas de oro

Además, otros siete vinos de Rioja lográn una Medalla de Oro (más de 95 puntos): Perica Oro Reserva 2011, de Bodegas Perica (96); Jaun de Alzate Gran Reserva 2011, de Bodegas Loli Casado; Faustino I Gran Reserva 2006, de Bodegas Faustino; Finca Nueva Reserva 2010, de Bodegas Finca Nueva; Rioja Vega Edición Limitada Tempranillo-Graciano crianza 2015, de Bodegas Rioja Vega; Parcela 14.8 de Amador Medrano; y Valserrano Gran Reserva 2013, de Viñedos y Bodegas de la Marquesa.

Francia ganó la mayoría de las medallas de Best in Show, con 12 vinos que obtuvieron el galardón más codiciado de los DWWA. Ródano, en particular, obtuvo tres de los máximos reconocimientos.España no le fue a la zaga, con nueve medallas de Platino Best in Show, que fueron copadas por Rioja (tres), Jerez (otras tres también), yun vino de Cava, otro de Priorat y un albariño de Rías Baixas.

El bagaje, por tanto, para Rioja es excelente en los premios Decanter y, visto el perfil de los mejores vinos seleccionados por el jurado y los expertos de la cata, con una notable apreciación de los vinos más clásicos de largo envejecimiento.