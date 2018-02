Vintae, destacado por los master of wine

Dos prestigiosos Masters of Wine británicos, Sarah Jane Evans y Tim Atkin, han elegido tres vinos de Vintae entre sus favoritos, informa la compañía riojana. Atkin acaba de publicar su informe anual sobre los vinos de la DOC Rioja, en el que Hacienda López de Haro Blanco 2016 ha obtenido 90 puntos. Además, en el número de marzo de la revista Decanter, la periodista especializada en vinos españoles Sarah Jane Evans ha seleccionado los treinta mejores vinos españoles por menos de seis libras (unos siete euros). Entre ellos figura La Garnacha Salvaje del Moncayo, un vino monovarietal que Vintae elabora dentro de su Proyecto Garnachas de España. Evans también publica un artículo sobre Ribera del Duero en el que aparece Bardos Romántica Crianza 2013 en la docena de imprescindibles de la DO para la master of wine.