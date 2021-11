Andreu: «Yo ya he hablado con quien tenía que hablar» La presidenta insiste en que el Gobierno de La Rioja no ha cambiado su opinión, pero mantiene la incertidumbre sobre el voto del PSOE en el Congreso

En la agenda de la presidenta de La Rioja figuraba hoy una visita a las instalaciones de la asociación Igual a Ti, en la calle Luis de Ulloa de Logroño. Antes de comenzar su recorrido, Concha Andreu ha atendido a los medios informativos, que, como era previsible, le pidieron aclarar su postura sobre la proposición de ley presentada por el PNV en el Congreso y que, de aprobarse, supondría 'de facto' la voladura de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

La iniciativa nacionalista se votará el martes 30 en el Congreso y para triunfar necesita los votos favorables del Grupo Socialista, justo cuando el Gobierno de Sánchez está negociando con el PNV su apoyo a los Presupuestos. Andreu no ha querido -o no ha sabido- desvelar cuál iba a ser el sentido del voto del PSOE, pero insistió varias veces en que el Ejecutivo de La Rioja, que siempre se ha manifestado a favor «de la unidad y de la unicidad» de la DOCa, no había «cambiado de postura». Tampoco señaló si el Ministerio de Agricultura había mudado de parecer, ya que hasta la fecha el departamento que dirige Luis Planas ha rechazado cualquier intento secesionista en el seno de la Denominación de OrigenCalificada.

Ante la pregunta de si había hablado con Pedro Sánchez sobre la cuestión, la presidenta ha subrayado que no podía entrar en detalles, pero que había hablado «con quien tenía que hablar». Para terminar, Concha Andreu conminó a todos los interesados a asistir a la «cumbre» del sector que ha convocado para el próximo lunes, 29 de noviembre, en la bodega institucional de La Grajera.