Así es la lista Atkin de Rioja

Álvaro Palacios, por su extraordinario trabajo en los viñedos propios de Alfaro en Yerga, se hace con el título de bodeguero del año en el Report 2022 del master of wine británico Tim Atkin, que, en su séptima edición, confirma el ascenso imparable de las nuevas generaciones de Rioja. Miguel Merino júnior –cuyo padre, fallecido el año pasado, recibió el reconocimiento de 'leyenda' en el informe de 2021– logra con La Loma el reconocimiento como mejor vino del año, mientras que Enrique Eguíluz –junto con su hermano Miguel y su padre Enrique forman Bodegas Cupani– es el viticultor del año para Atkin. Detrás, un extraordinario trabajo de rehabilitación de la mampostería que rodea el precioso viñedo familiar de San Andrés, en San Vicente.

En este 'Report 2022' pega el salto también Javier San Pedro Ortega, como joven bodeguero del año con su proyecto de Laguardia. Otra novedad del informe Atkin con protagonismo de las nuevas generaciones es la garnacha blanca de Víctor Ausejo, el viticultor de Alberite, que logra el premio al descubrimiento blanco del 2022. Remírez de Ganuza Blanco Gran Reserva 2013, el último lanzamiento de Jesús Mendoza, se lleva el premio al mejor blanco del año y la bodega de Samaniego regresa con fuerza al primer escalón de la clasificación Atkin. El histórico Gran Reserva 2012 de López de Heredia repite como mejor rosado, al igual que Vivanco, con su Vivanco Cuvée Inédita Extra Brut Reserva 2018, como mejor espumoso de Rioja del año.

Vinícola Real, que escala al primer 'cajón' de la clasificación Atkin, logra de nuevo el título de mejor blanco dulce por su 200 Monges Esencia. Entre los vinos descubiertos en la cata realizada el pasado otoño –infatigable míster Atkin, con 1.400 vinos catados de 271 bodegas y 3.500 kilómetros recorridos en apenas tres semanas– destacan también Remélluri Yjar 2017, el vino que Telmo Rodríguez vende entre los negociant de la Grande Place de Burdeos, y el Ripa Rosado de 2017, de José Luis Ripa, marido de María José López de Heredia.

El discovery espumoso del año es el de Bodegas Valdemar Finca Alto Cantabria Brut Nature, mientras que el incombustible Basilio Izquierdo, histórico enólogo de Rioja y a quien no se le resisten ni tintos ni blancos ni espumosos ni los orange wine, logra un más que merecido título de Leyenda de Rioja 2020. Atkin concede un nuevo galardón, 'Mejor Experiencia en Bodega', que recae en Bodegas Lecea (San Asensio), otra familia que no para con su recuperación de la fiesta de El Pisado e inmersa en la rehabilitación de nuevos calados. Bodegas Sonsierra (San Vicente) repite como mejor cooperativa del año, con el gran trabajo de Rafa Usoz con los viejos viñedos.

Los best value

El podio de Atkin 2022 se completa con los vinos de mejor calidad precio: Teodoro Ruiz Monge (San Vicente), que entra en el quinto escalón de la clasificación con su propuesta exclusiva de parcelarios y varietales de maceración carbónica, logra el galardón a mejor tinto best value, mientras que Pago de Larrea, con su Verderón Fermentado 2020 en Barrica se hace con el best value de blancos (de hecho repite porque el año pasado lo logró con la añada 2019). El último premio es para Ilurce (Alfaro) por su estupendo y tradicional rosado de garnacha, muy reconocido y premiado en casa.

La clasificación

En cuanto a la divertida, cambiante y polémica, clasificación de bodegas destacan las entradas en el primer grupo de Gómez Cruzado (Haro), con David González al frente, Remírez de Ganuza y Vinícola Real. Sigue subiendo José Gil, joven del año 2021, y ya en el segundo escalón en su nueva aventura en solitario, así como Arizcuren (Quel), Sínodo Vitivinícola y Valenciso (Ollauri). Basilio Izquierdo, Tobelos, con el buen trabajo de Adriana Laucirica, Carlos Sánchez, con su propio proyecto personal, y Javier San Pedro (joven del 2022) ascienden hasta el tercer escalón, junto con Gil Berzal y Gregorio Martínez. En definitiva, muchas novedades, con muy altas valoraciones de los vinos, con 964 de los 1.388 por encima de 90 puntos y 110 con 95 o más. El informe es de pago (en su web timatkin.com) y lo mejor es la visión de Rioja del prescriptor, que este cronista recomienda leer, con mucha información sobre lo que es y podría ser la DOCa y por supuesto con las puntuaciones de todos los vinos.