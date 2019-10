TIM ATKIN, A TOPE CON SU FUTURO INFORME RIOJA 2020 Jueves, 3 octubre 2019, 09:48

No solo la vendimia centra la atención de los bodegueros estas semanas. El master of wine británico Tim Atkin se encuentra desde la semana pasada catando vinos de Rioja para su próximo informe sobre la región vitícola. Con una extraordinaria, y apretada, agenda, Atkin está visitando in situ un centenar de bodegas y catando además con las asociaciones sectoriales. En la imagen, el pasado martes con las Bodegas Familiares de Rioja.