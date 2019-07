Avira pide no variar los rendimientos

Ante las últimas tormentas ocurridas en la sub-zona Oriental de la DOC Rioja, la Asociación para la Vitivinicultura de La Rioja Alta (Avira) advierte de que «no se deben repetir los errores de la campaña de 2017, no se debe quitar rendimientos a ningún viticultor y mucho menos ampliar el rendimiento a los que no han sufrido la desgracia. Debemos de trabajar todos -dice la asociación en una nota de prensa- por hacer una DOC Rioja más grande y unida». «Queremos aclarar al señor Fonseca que en la zona Noroccidental de la DOC Rioja, no se produjo ningún tipo de tormenta».