Barcelona Wine Week aspira a convertirse en la feria refencia del vino español LA RIOJA Jueves, 3 octubre 2019, 09:48

logroño. Con el objetivo de mostrar la diversidad y calidad del mercado actual, Barcelona Wine Week (BBW) aglutinará y pondrá en valor la más amplia oferta de las distintas zonas vitivinícolas españolas dando cabida a todo tipo de bodegas y especialidades.

La Wine Week (del 3 al 5 de febrero del 2020 en la Fira de Barcelona) se ha presentado en Madrid como la gran feria del vino español que permitirá «potenciar tanto la calidad del producto como la singularidad de cada marca», afirmó Javier Pagés, presidente de la BWW. «Con esta propuesta de valor, BWW irrumpe en el panorama ferial para dar respuesta a la demanda de las empresas y entidades del mundo del vino en busca de una nueva plataforma de internacionalización», afirmó Pagés.

El salón cuenta con el apoyo de las principales empresas, instituciones y organismos del sector en el ámbito nacional. Así, algunos de los territorios que ya han confirmado su participación en el certamen son Castilla y León, Cantabria, Euskadi, Cataluña y Madrid, así como la D.O.P. Alicante, la D.O. Jumilla, la D.O. Montsant y la D.O. Conca de Barberà, entre otras. El salón prevé invitar a más de 300 profesionales internacionales de alto nivel procedentes de 37 países estratégicos para el sector del vino.