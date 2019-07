«Las bodegas deben intentar que les asocien a los valores positivos que reporta el vino»

Graduada en Filología y natural de Guecho, Alicia Estrada es ahora consultora de enoturismo y especialista en turismo Mice, de negocios.

-Se graduó en Filología y ahora es experta en vinos. ¿Cómo ha llegado a esto?

- Entré al sector del vino de una forma bastante peculiar (risas). Al poco de terminar la carrera de Filología pasé al mundo de la publicidad y al del turismo, concretamente al de empresa. El tema vinícola siempre me había gustado, pero todavía no me dedicaba al enoturismo. Por temas de trabajo me trasladé a Barcelona y me resultaba muy difícil conocer a gente, así que me apunté a catas de vino. La vida me fue llevando y ahora he unido en una profesión las dos cosas que me gustan: turismo de empresas y vino.

-Dice que uno de los problemas del enoturismo es que se asocia al consumo excesivo de alcohol. ¿Cómo puede evitarse esto?

- Así es, y es algo terrible. Como consultora explico a las bodegas que tienen que intentar que les asocien al resto de valores positivos que reporta el vino a las comunidades y denominaciones. Estos valores son los de sostenibilidad, apoyo social, aumento de la riqueza...

-¿Cómo puede incidirse en esos valores?

- Yo les animo a que describan los productos desde el punto de vista del 'storytelling'. El vino es emoción. El enoturismo es emoción. No puedes hacer un folleto enoturístico para promocionarte y aportar datos puramente objetivos. Eso lo entiende un enólogo o alguien que sabe mucho del tema, pero el cliente que quieres conseguir, no. Tienen que pensar en que nos dirigimos a personas.

-¿Está popularizado el enoturismo como producto Mice?

- La verdad es que está despuntando en la actualidad. Las empresas son muy dadas a hacer viajes de formación, pero quizás no asocian este tipo de turismo con su empresa. Deben darse cuenta de que si apoyan el enoturismo están apoyando los mismos valores que ellos defienden en su responsabilidad social corporativa. El enoturismo puede reportar grandes beneficios no solo a las bodegas sino a la comunidad en general. A las bodegas les rodean restaurantes, hoteles... Todos ellos pueden salir beneficiados si se populariza y asienta como producto Mice.

- En su guía anual 'Los 100 mejores vinos por menos de 10 euros', ¿hay muchos riojanos?

- Para elaborarla tengo en cuenta diversos factores. Entre otras cosas, me fijo en cuáles son los vinos que más se consumen a nivel nacional. Además no hay que olvidar que Rioja es una denominación de origen con una magnífica relación calidad-precio. Así que, aunque trato de incluir vinos de las máximas comunidades posibles, La Rioja encabeza la lista en cuanto a número de vinos que aparecen en el libro.