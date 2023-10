Las bodegas piden una regulación menos burocrática y que incida más en la calidad

Juan Carlos Berdonces Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

'Regulación frente a desregulación' fue el título de la mesa redonda que reunió este viernes, dentro del curso 'Las denominaciones de origen en el siglo XXI' que organiza la UR, a cuatro bodegas de perfil muy dispar y que responden a los distintos modelos de negocio de Rioja, junto al director del Observatorio Español del Mercado del Vino, Rafael del Rey. Hubo una coincidencia casi generalizada en todos ellos al defender la regulación dentro de la Denominación de Origen, pero no con los reglas de juego actuales. La burocracia que ahora exige el Consejo «es excesiva», criticaron, y además de reducir ese marco regulatorio reclamaron que se oriente «más al consumidor final, a la demanda que pide el mercado» en un momento clave de caída de ventas y descenso de precios.

La voz más crítica de la mesa, moderada por el periodista de Diario LA RIOJA Alberto Gil, fue la de Eduardo Hernáiz, de Finca La Emperatriz y presidente de la Asociación de Bodegas Familiares que hace un mes y medio anunciaba su salida del Consejo Regulador. «La regulación no ha servido para proteger la marca Rioja y desde el año 2000 no hemos sido capaces de protegerla. Se han amparado incluso actuaciones no éticas pero que cumplían la legislación», dijo. A su juicio, debiera haber una segmentación «por precio porque no es un bueno que un producto valga 50 euros y otro con la misma marca se venda por tres». O por menos, añadió, «porque en lineales de supermercado hay botellas a 1,50 euros y es evidente que con ese precio la calidad del vino no merece ser Rioja».

En esa disyuntiva entre precio y calidad entró Luis Martínez Lacuesta, de la empresa familiar que lleva sus apellidos y que atesora una historia de 128 años. El bodeguero de Haro también preside la Asociación de Bodegas por la Calidad y dejó clara su apuesta por segmentar por calidad «y quizá haya que regular Rioja a dos velocidades –de primera y de segunda y a partir de ahí fijar precios–», pero sin perder «la categorización de los vinos que nos ha hecho grandes», en alusión a crianzas, reservas y grandes reservas. ¿Y las nuevas figuras de vino de zona, municipio y viñedo singular? «Pueden ser compatibles», respondió. Martínez Lacuesta también reconoció que «Rioja es una buena marca paraguas que nos cubre a muchos» –con una manera similar de pensar y trabajar– «pero alguno se cuela de rondón».

Control y sanción

En este sentido, a Abel Torres, gerente de la cooperativa Viñedos de Aldeanueva, le preocupa, más si cabe en la actualidad situación excedentaria que sufre el sector bodeguero, que el vino que sale al mercado «no tenga calidad. Eso se debe controlar y sancionar». Cree que las marcas que tiene la Denominación «deben enriquecer más al conjunto de Rioja» pero también el Consejo «ha de mover ficha. Tenemos un problema de imagen y hay que actuar en el producto y el mercado».

«No es bueno que un producto valga 50 euros y otro de la misma marca (Rioja) valga tres» Eduardo Hernáiz Bodega La Emperatriz

«Rioja es una marca paraguas que cubre a muchos pero alguno se cuela de rondón» Luis Martínez Lacuesta Bodegas Martínez Lacuesta

«Las marcas que tiene la DOCa han de enriquecer más al conjunto de Rioja» Abel Torres Viñedos de Aldeanueva

«No hay que crecer en hectáreas sino en dar más valor al viñedo y a los vinos» Berta Valgañón Bodega Pretium

«No tiene pinta de que a nivel mundial vaya a haber un 'boom' de demanda de vino» Rafael del Rey Observatorio Español del Vino

Berta Valgañón, viticultora, bodeguera y vendedora de sus vinos que elabora en Cuzcurrita, señaló que Rioja «no me estorba, aunque me ha costado abrirme camino. Pero Rioja no es solo el Consejo, es el territorio, sus pueblos, el turismo...». Y se mostró partidaria de «no crecer en hectáreas sino en dar valor al viñedo y los vinos».

Como un analista externo, aunque buen conocedor de Rioja, Rafael del Rey alertó de que el problema de los excedentes puede persistir en el tiempo «porque no tiene pinta de que haya un 'boom' de demanda» de vino en el mercado. Y sobre la regulación o desregulación consideró que «si queremos una Denominación de Origen que atienda todas las necesidades de consumo, igual hay que plantear una parte más restrictiva y otra menos».

Artadi: «No todo en el vino significa ser rentables financieramente»

Alberto Gil

Juan Carlos López de Lacalle (Artadi, Laguardia) fue uno de los protagonistas de la jornada de clausura del curso de verano 'Las denominaciones de origen en el siglo XXI' de la Universidad de La Rioja (UR), que durante dos días ha puesto a debate el modelo tradicional de regulación de los vinos.

López de Lacalle decidió hace ocho años abandonar la DOCa Rioja y en todo este tiempo no había hablado públicamente sobre su salida. Ayer, el propietario de Artadi reiteró que, como dijo en el 2015, «decidimos vivir fuera de Rioja porque nos era muy difícil encontrar dentro espacios adaptados a nuestro modelo de negocio».

El bodeguero, acompañado de Tom Mata (Corpinat), Félix Crespo (Barco del Cornete) y Elena Corzana (Vinos de Tierra Roja), participó en la mesa redonda de clausura que directamente formulaba la siguiente pregunta: ¿Hay vida fuera de las denominaciones de origen?: «La respuesta es sí, hay vida, pero también fracaso, pero no solo fuera de la DOCa Rioja, sino también dentro».

El viticultor, que ha seguido asentando su proyecto en la cúspide de los mejores mercados del mundo al margen de Rioja, aseguró que le interesan menos «los números administrativos y las exigencias de los consejos reguladores, que a mi juicio son banales, y lo que me interesan son conceptos como territorio, tierra, historia, tradición, viñedos o estructuras de negocio familiares». López de Lacalle, a preguntas del público, no dudo en calificar de «antidemocrático» el sistema interprofesional que gestiona Rioja y se preguntó «cómo es posible que nadie asuma responsabilidades después de seis años acumulando excedentes». «No todo en el vino significa ser rentables financieramente», añadió. Por último, dejó sobre la mesa una «propuesta a largo plazo»: incentivar a que los viticultores para no solo cultiven, sino que elaboren vino, lo que «cambiaría cosas y sería una verdadera alternativa de futuro».