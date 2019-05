48 bodegas promocionan sus vinos en 'La Rioja Wines' durante la feria London Wine Stand de 'La Rioja Wines'. / G.R. La Consejería de Agricultura invierte 94.500 euros para organizar la participación de las empresas riojanas en la feria de Londres LA RIOJA Martes, 21 mayo 2019, 13:01

La London Wine Fair abrió ayer sus puertas en el recinto Olympia de la capital británica con la participación de 48 bodegas riojanas que expondrán hasta mañana 117 referencias de vino en un stand promovido por el Gobierno de La Rioja dentro de su estrategia de promoción agroalimentaria.

Este año se ha organizado también una masterclass que se va a celebrar esta mañana y en la que, bajo el título 'Rioja today: new wines, old vines, illusion of always', se mostrará la diversidad de vinos que la DOCa puede ofrecer al consumidor, según informa el Gobierno regional en una nota.

G.R.

En concreto, para la masterclass se han seleccionado dos blancos: De Boca en Boca, de Bodegas San Cebrín, y un blanco fermentado en barrica de Bodegas Ramírez de La Piscina; y seis tintos: Insensato Garnacha 2018, de Bodegas DMateos; Luis Saenz Crianza 2016, de Bodegas Valdeguinea; Coordenadas de Aradón, vino de autor 2013, de Bodegas Aradón, Viña Saturnia 2018, de Bodegas Ramón Ayala Lete; Señorío de Librares Reserva 2011, de Bodegas Señorío de Librares; y Urbina Gran Reserva 2004, de Bodegas Urbina.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente invierte 94.500 euros para organizar la participación de las empresas riojanas en la feria de Londres, que en su 39 edición reúne a más de 600 expositores de una treintena de países.