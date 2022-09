Alberto Saldón, nuevo director de marketing de Grupo LAN

Grupo LAN apuesta por el desarrollo estratégico de sus marcas con la incorporación de Alberto Saldón Maté (Valladolid, 1981) como director de Marketing del grupo de bodegas, integrado por Bodegas LAN (D.O.Ca. Rioja), Santiago Ruiz (D.O. Rías Baixas), AURA (D.O. Rueda) y Marqués de Burgos (D.O. Ribera del Duero).

«Afronto con ilusión y responsabilidad este nuevo reto profesional en Grupo LAN y SOGRAPE. Cuento con un fabuloso equipo humano, un porfolio de marcas extraordinarias de las grandes zonas vitivinícolas españolas y proyectos de largo alcance, con una clara apuesta por la sostenibilidad y el desarrollo de marcas premium a nivel global«, declaró Alberto Saldón tras conocer la noticia de su nombramiento.

Su incorporación como director de marketing supone un importante refuerzo en el área de marketing del grupo en su misión a largo plazo de consolidar las marcas españolas de SOGRAPE, grupo vitivinícola internacional en el que se inscribe LAN desde 2012. Integrado en el Comité Directivo de Grupo LAN, el nuevo director de Marketing afrontará el desafío de continuar con el trabajo de premiumización de sus marcas.

Sobre Alberto Saldón

Licenciado en Periodismo, MBA internacional por la Universidad San Pablo CEU, Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por la ESIC Business & Marketing School y WSET III, Saldón cuenta con una dilatada experiencia de más de 15 años en el mundo del vino tras su paso por las Bodegas Sierra Cantabria de la familia Eguren y el Grupo Zamora Company-Ramón Bilbao, donde ha liderado los proyectos de Lalomba o la Spanish Wine Academy, entre otros.