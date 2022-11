Bodegas Faustino alberga el curso 'Formador Oficial en Vinos de Rioja' La bodega de Familia Martínez Zabala recibe la visita de un Master of Wine y Formadores Profesionales de Rioja como parte del programa 'Rioja Wine Academy'

Bodegas Faustino, perteneciente a Familia Martínez Zabala, celebró este lunes una cena junto con Formadores Profesionales de Rioja, promovida por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja como parte destacada del programa que ofrece su área formativa 'Rioja Wine Academy'.

El curso 'Formador Oficial en Vinos de Rioja' está enfocado a un perfil de profesional dedicado a la docencia y formación del mundo del vino, se indica ne una nota de prensa. Asistieron tras haber sido seleccionados para esta fase presencial del curso sumilleres, periodistas y otros profesionales del sector, entre los que destacan el Master of Wine británico Alan Porter, el sumiller canadiense Kler-Yann Boutillier y el periodista estadounidense Evan Goldstein, redactor jefe del diario The Chronicle of Higher Education. Todos serán futuros prescriptores de Rioja en sus países de origen, afirman con ilusión desde Bodegas Faustino.

Según señala Francisco Honrubia, director general de Familia Martínez Zabala: «Bodegas Faustino, y Familia Martínez Zabala en general, apuesta por impulsar la formación de profesionales del mundo del vino, y promover este evento en nuestras instalaciones es prueba de ello». «Estamos encantados de acoger en nuestras bodegas a las personas seleccionadas para este programa, que proceden de mercados estratégicos internacionales y cuentan con perfiles altamente cualificados, entre ellos MW (Master of Wine), MS (Master Sommelier), Diplomados del WSET o estudiantes del Institute of Master of Wine en niveles avanzados», añade.

Se ha desarrollado un programa que aporta una inmersión lo más completa posible en Rioja, y muestra la calidad y diversidad de los vinos con varias catas temáticas, y se abre a las bodegas de la Denominación la posibilidad de participar en dicho programa con temáticas como: monovarietales blanco y tinto, indicaciones geográficas menores, Ensamblajes de Rioja – Vinos de estilo, Añadas históricas, vinos de Rioja Alta, vinos de Rioja Oriental, vinos de Rioja Alavesa, garnachas de Rioja, blancos de Rioja, rosados de Rioja, rspumosos de Rioja, rinos ecológicos y vinos de viñedo viejo.

Bodegas faustino

Rigor y conocimiento

'Formador Oficial en Vinos de Rioja' es un título ofrecido por la DOCa Rioja a profesionales de todo el mundo para completar su especialización en sus vinos, garantizando su nivel de conocimiento, el rigor de su discurso formativo, la capacidad para transmitir su pasión por Rioja y educar a terceras personas sobre Rioja en otras regiones, y países, se indica sobre este programa.

Las personas seleccionadas, indican, proceden de mercados estratégicos internacionales y cuentan con perfiles altamente cualificados, como MW (Master of Wine), MS (Master Sommelier), Diplomados del WSET, estudiantes del Institute of Master of Wine en niveles avanzados, entre otros.

Por otra parte, Master of Wine, MW o Maestro del Vino es una certificación de máxima referencia en el mundo del vino a nivel internacional y los Masters of Wine son profesionales con una amplia gama de conocimientos tanto teóricos como prácticos que les permite trabajar en todas las disciplinas dentro de la industria del vino.

Recuerdan desde las bodegas para terminar esta comunicación que la Familia Martínez Zabala es una compañía que agrupa marcas líderes y admiradas a nivel mundial como Bodegas Faustino, Campillo, Portia, Marqués de Vitoria, Valcarlos y Leganza.