Tiempo de poda: un buen invierno aun con un enero muy seco

La campaña de poda continúa en el viñedo con tranquilidad, con unos días magníficos para trabajar en el campo tras superar uno de los eneros más secos de los últimos años. Después de un final de ciclo marcado por la sequía, el invierno llegó con abundantes precipitaciones en noviembre y con nevadas y avenidas en la primera parte de diciembre.

Sin embargo, en todo enero apenas se ha visto el agua, con temperaturas diurnas elevadas pero noches muy frías: «Diciembre fue más atípico por las altas temperaturas sobre las medias habituales, mientras que enero, con la salvedad de que las diurnas también han sido bastante elevadas, puede calificarse de más normal desde el punto de vista térmico por los registros nocturnos, pero lo cierto es que sí ha sido muy seco», explica Julián Palacios, ingeniero agrónomo de Viticultura Viva.

«Es la labor más importante del viñedo, como escribió Columela hace 2.000 años», sostiene Julián Palacios

Los datos así lo corroboran. En las estaciones de medición de la Consejería de Agricultura se han registrado apenas diez litros en todo el mes en Logroño, 9,7 en Haro, 5,3 en Alfaro y 2,3 en Cervera, mientras que la media de los últimos treinta años en enero, según la Aemet en la estación de Logroño (Agoncillo), es de casi 30 litros. «Las lluvias de noviembre y las nevadas de principios de diciembre vinieron muy bien, aunque ahora parece que el anticiclón se ha instalado y no hay quien lo mueva, con importantes episodios de borrascas en Grecia o Turquía, similares a Filomena en España el año pasado, y de las que aquí ni nos hemos enterado», señala Julián Palacios. «Pero seguimos en invierno y todo puede cambiar en una o dos semanas».

«La poda, sobre todo en los viñedos más viejos y en los más jóvenes, es clave y la hago a mi gusto», explica Berta Valgañón

Desde septiembre hasta ahora, la estación de Agoncillo registra un 18% de precipitaciones sobre la media de los últimos treinta años, si bien el verano pasado fue el más seco de la década.

Podas olvidadas

La temporada está siendo ideal para la poda del viñedo, con días secos que han permitido trabajar a los viticultores con tranquilidad: «La poda es la labor más importante como bien dejó escrito hace 2.000 años Columela en sus Doce Libros de Agricultura», recuerda el ingeniero agrónomo. «De hecho –continúa–, una poda bien o mal ejecutada tiene un impacto directo en la supervivencia de la planta frente a las enfermedades de la madera».

Berta Valgañón, Bodegas Pretium, podando uno de sus viñedos singulares en Villaseca. / JUSTO RODRÍGUEZ

A través de Viticultura Viva, el agrónomo organiza jornadas de poda por toda España y el documental 'Las Podas Olvidadas,' realizado con Irene Guede (la chica de la garnacha) y Gonzaga Santesteban, ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. Palacios sostiene que es necesario trabajar bien la tijera: «Hemos perdido la experiencia de los viejos viticultores por la falta de relevo generacional y también hay una tendencia hacia la viticultura 'low cost', de costes bajos, que pasa factura», explica. «La mecanización es cada día mayor, con más espalderas, pero precisamente en estas conducciones los errores de poda se pagan mucho más caros».

En plena labor

En la zona más fría de Rioja, en Villaseca, Berta Valgañón (Bodegas Pretium) trabaja estos días con sus viñedos centenarios: «Para mí la poda es fundamental, especialmente en el caso de los viñedos más viejos y los más jóvenes, y al menos estos me gusta trabajarlos personalmente para conducirlos a mi gusto». En este sentido, la viticultura tiene claro que la poda será clave para la cosecha pero también para la longevidad del viñedo: «Trabajo en ecológico y con biodinámica y ello implica que hay que modificar más la viña que con la viticultura convencional, pero es que, además, para que los viñedos puedan durar muchos años hay que hacer una poda con mucho respeto y cuesta más».

Berta Valgañón aprendió de su padre a trabajar los viñedos y este de su abuelo: «Las cuadrillas son necesarias, pero cuánto más puedas hacer tú, mejor», asegura. La viticultora, por las características de su zona, teme sobre todo a las heladas tardías, ya que el viñedo brota tarde: «Yo podo en enero, febrero y marzo e intento retrasar lo más que puedo porque llevamos una racha en que no hay año tranquilo, pero de momento el invierno ha ido bien». «Llovió y nevó, por lo que hay reservas, y, aunque ahora en enero no lo ha hecho, sí hemos tenido noches muy frías que limpian posibles futuras plagas». «Ahora –concluye–, a esperar que la brotación no sea muy temprana».