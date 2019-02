En busca de un brindis común Imagen de 'Riojano, Joven y Fresco', que promueve el consumo de vino. :: Juan Marín La AEPEV pone en marcha una campaña para que el vino sea 'bebida nacional' | La iniciativa de los periodistas del sector persigue que el vino sea considerado como elemento cultural integrador de la sociedad INÉS MARTÍNEZ Logroño Jueves, 31 enero 2019, 10:01

No será porque en España no nos gusta eso de 'salir a tomar algo', pero lo cierto es que no tenemos una bebida que podamos considerar 'nacional'. Nuestra cultura está claramente ligada al vino pero, sobre todo en verano, barras y terrazas están llenas de cervezas. Por ello, la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) ha puesto en marcha una iniciativa a través de change.org para pedir que el vino sea declarado 'Bebida Nacional de España'.

Todo nace el manifiesto «Vino es cultura» que ya se hizo público el pasado año en el Museo del Vino de Valdepeñas, que propone que se reconozca al vino como «elemento cultural integrador de la sociedad» y que se solicite a las personas e instituciones que «se unan en defensa de la cultura del vino y su consumo consciente, moderado y responsable». Para la AEPEV «el vino apela al disfrute, a la libertad de elección, a la distinción, a su contenido natural e histórico y finalmente a sus valores de tradición y cultura», destacan desde la asociación y añaden que «los españoles necesitamos sentirnos orgullosos de nuestro vino y de lo que representa».

Impulsa Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) Cómo adherirse A través de la plataforma change.org Información A través de la web de la asociación www.aepev.es y sus redes sociales

Por todo ello la asociación ha preparado y está impulsando esta iniciativa para que el vino sea 'nuestra bebida'. La campaña de adhesión se va a desarrollar entre dos eventos relevantes del mundo del vino, Enofusión y Fenavin y se pretenden recoger al menos 100.000 firmas a través de la plataforma Change.org. Además, cada día a través de las redes sociales y de la página de la asociación, se irá informando de las nuevas entidades que se adhieren y del número total de apoyos recibidos. y todos los puntos de comercialización (tiendas, restaurantes, bares, escuelas de cata, etc.) podrán disponer de material de comunicación que enlazarán directamente con los consumidores.