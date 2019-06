La cántara de vino cae por debajo de los 18 euros La campaña comenzó con ventas sobre los 26 euros, pero ha ido bajando a medida que se acerca la vendimia y restan menos vinos ALBERTO GIL Logroño Jueves, 27 junio 2019, 15:57

Las últimas operaciones de campaña han llevado el precio de la cántara de vino por debajo de los 18 euros e incluso, en el caso del blanco, por debajo de los 15 euros, aunque la temporada del 2018 no se saldará, en general, con especiales malos resultados para cooperativas y cosecheros, ya que a primeros de año se firmaron también operaciones en el entorno de los 26 euros.

No obstante, a medida que se acerca la vendimia, el precio del vino en origen ha ido perdiendo valor y dos pueden ser los motivos principales: por un lado, las ventas de etiquetado no despegan y, por otro, las cooperativas prácticamente han vaciado sus depósitos, con lo que los últimos vinos en venderse son los de calidad más limitada en una cosecha que, además, no ha sido especialmente sobresaliente. En todo caso, la ratio (relación entre existencias y salidas) ronda el 3,15 (al límite por arriba del supuesto 'equilibrio'), con lo que no hay una especial necesidad de abastecimiento por parte de las bodegas –el año pasado se abrió el 'grifo' para un rendimiento amparado del 110%–, lo que puede presionar a la baja los precios de la próxima vendimia.

El precio medio de la campaña 2018 para la uva podría rondar los 95 céntimos para la tinta, lejos de los 1,19 euros que ha estimado la Consejería de Agricultura para la campaña del 2017, la de la helada. En cuanto a la campaña de vino, las ventas comenzaron animadas, con operaciones en el entorno de los 26 euros la cántara de tinto en diciembre del año pasado y enero del actual, mientras que en febrero y marzo se hicieron operaciones desde 24,5 euros hasta 23 euros.

A partir de abril, se produjo una caída importante de los graneles en origen con precios por debajo de 20 euros y, según coinciden varias fuentes, el precio ha seguido retrocediendo en mayo hasta por debajo de los 18 euros en la cántara de tinta y de 15 incluso en la de blanca. En todo caso, en los últimos años, se han formalizado también contratos plurianualizados que, con una parte fija y otra variable, moderan los precios cuando el mercado interno se dispara, pero también amortiguan las caídas como en el momento actual.

Los problemas de abastecimiento por la helada del 2017 son los responsables de los vaivenes de precios de estos últimos dos años, aunque no ha sucedido, ni mucho menos, lo que pasó con la anterior gran helada de 1999, cuando el precio medio de la cántara en la campaña del año 2000 se desplomó por debajo de los 10 euros. Ahora bien, el precio de la uva en el 2017 (1,19 euros para la tinta) no se disparó como en 1999 (2,17 euros).