«La iniciativa ayuda a acercarse a nuevos vinos» Miércoles, 23 enero 2019, 10:06

En 'Máquinas y Herramientas La Rioja', empresa completamente vinculada también al mundo del vino, somos nuevos en esta iniciativa del Club de Catas y espero que sea por muchos años, porque es una gran idea que ayuda a acercarse a nuevos vinos. Yo conocía perfectamente la iniciativa y he conseguido venir a alguna cata, y eso que es algo complicado conseguir entradas. Además, se trata de una gran plataforma para anunciarse y colaborar con este grupo. He estado en varias catas, algunas de ellas muy interesantes y algún enólogo no ha mencionado nuestro trabajo con la bodega. Nosotros tenemos cada vez más relación con las bodegas, una relación que en La Rioja es muy natural.