Riojas para todos los gustos

Casa La Rad (Ausejo). Casa la Rad Garnacha 2017: Es posible que se me vea el plumero con la garnacha (me encanta) y este Casa la Rad está de lujo. Notas de fresa, pero no acarameladas y con la complejidad aromática del entorno. Ni rotundo ni delgadito, un varietal que expresa el terruño de esa franja de suelos pobres de de Ausejo. 27 euros