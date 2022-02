Agotadas las plazas para la cata de Sonsierra que abre el jueves día 3 la temporada con sus viñedos singulares

Conservar el viñedo viejo y singular: una apuesta con resultados para Sonsierra

El relevo generacional es uno de los problemas no solo de la viticultura, sino de la agricultura en general. Bodegas Sonsierra afrontó hace un par de años el problema de la jubilación de sus socios ofertando gestionar íntegramente los viñedos a cambio de una renta: «Hay gente mayor, que ya no puede trabajar la tierra y no queríamos que se vendieran los viñedos o incluso se arrancaran», explica Rafa Usoz.

Sonsierra gestiona ya integramente casi 50 hectáreas de estos viticultores mayores asociados y la cifra seguirá creciendo: «San Vicente es viña y vino y hay parcelas maravillosas de las que se pueden hacer vinos de talla mundial y ese es nuestro objetivo».

En este sentido, el enólogo explica que la bodega tiene unos 150 socios que trabajan unas 500 hectáreas: «Son 1.400 parcelas de viñedo, lo que da una idea de lo que es el minifundio en esta comarca, con una media que no llega a los 3.000 metros y, de ellas, tenemos catalogadas 215 parcelas con viñas de edad superior a 40 años».

Es la edad a partir de la cual Sonsierra considera el viñedo viejo, que quiere conservar a toda costa y de ahí la propuesta de continuar contando con la masa vegetal, aunque el socio se jubile a cambio de una renta: «En estos casos, nos encargamos de todo, aunque esto es San Vicente y la gente es viticultora desde que nace hasta que se muere...». Es el caso del propietario de la finca de la que obtienen el vino de viñedo singular El Rincón de los Galos: «Todos los días está por allí, supervisando y de hecho para cuando fuimos a podar este año nos encontramos que tres cuartas partes de la finca ya las había podado por su cuenta», explica entre risas el enólogo.