«Nos vemos muy reflejados en esta iniciativa» Miércoles, 23 enero 2019, 10:06

A juicio del responsable de Smurfit Kappa, Armando Quilón, su presencia en el Club de Catas se justifica apelando al lema de la empresa, 'Open the future': «Estamos abiertos al futuro siempre pensando en mejorar lo que ya tenemos y sabiendo que no vale con copiar lo que ya existe». De esta manera, confiesa que para su empresa «es un placer seguir apostando este segundo año como patrocinador en este Club de Catas, porque creemos que hay que apoyar a esas bodegas con vinos a los que no todo el mundo conoce y que tienen un gran valor añadido». «Ése es uno de los sellos de identidad de Smurfit Kappa, por eso nos vemos muy reflejados en esta iniciativa», añade. «No podemos dejar pasar esta oportunidad de pertenecer a este foro».