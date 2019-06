Coto de Imaz, 97 puntos y mejor gran reserva en los Premios Decanter LA RIOJA Martes, 4 junio 2019, 10:42

Coto de Imaz Gran Reserva 2012, de Bodegas El Coto de Rioja, ha recibido una puntuación de 97 puntos y ha sido elegido como mejor vino en su categoría ('Best in Show') en los prestigiosos premios Decanter World Wine Awards 2019, informa la compañía. En la edición de 2019, se han presentado 16.500 vinos de todo el mundo y sólo ocho vinos españoles han conseguido el distintivo 'Best in Show' (el segundo país con más galardones después de Francia, con 13), siendo Coto de Imaz Gran Reserva, el único de la DOCa Rioja en conseguirlo. En total se ha repartido 50 medallas 'Best in Show', además de 148 medallas de platino, 480 de oro, 4164 de plata y 7376 de bronce.

El jurado, formado por más de 280 expertos de todo el mundo, entre ellos 70 masters of wine, cata a ciegas cada uno de los vinos. Aquellos que logran una nota de al menos 97 puntos se vuelven a catar, para así determinar un ganador único de cada categoría.

El vino

Coto de Imaz Gran Reserva se elabora con uva tempranillo procedente de un viñedo de más de 50 años, propiedad de la bodega, localizado en Cenicero. Su crianza durante más de dos años en barrica y su posterior afinado en botella durante más de tres años busca «expresar la esencia de la tradición de los grandes vinos de Rioja», informa la empresa. Decanter es el principal medio británico especializado en vino, y su difusión el global. Los Premios Decanter World Wine Awards, creados en 2004, son el mayor concurso de vinos del mundo.