David Chamorro descifrará el alma de los vinos de Ontañón Familia en Madrid Fusión El cocinero de Food Idea Lab protagonizará una cata-maridaje en Madrid Fusión The Wine Edition el martes 29 a las 12 horas con cuatro bocados para sendos vinos de Queirón (DOCa Rioja) y los nuevos vinos de Rippa Dorii (DO Rueda y DO Ribera del Duero)